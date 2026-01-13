Sirkulær spreder CS 90 Vario

Sirkulær spreder for små hager eller bedd. Robust plugg for ujevne eller skrånende underlag. Sprederen er kompatibel med alle kjente vanningssystemer.

For små områder og hager. Robust pigg for underlag som er ujevne eller skråner. CS 90 kommer i tillegg med adapter for vanning av rektangulære områder og er kompatibel med alle kjente vanningssystemer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vannmengde 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 113 x 117 x 135
