Automatisk slangetrommel med 35m slange - CR 5.335
Automatisk slangeoppruller CR 5.335 med 35 m 1/2" slange. Stort handlingsradius og enkel slangeutrulling. Sikrer automatisk opprulling.
CR 5.335 Automatic er en kompakt slangevifte som gjør det raskt og enkelt å trekke inn og ut slangen uten knuter. Slangeopptrekkingen er automatisk og jevn, og den er utstyrt med en integrert slangebrems for å sikre kontrollert opptrekking. Den inneholder 35 m av høykvalitets, phthalatfri (< 0,1 %) 1/2 "slange, og monteringen er rask og enkel takket være den praktiske veggbraketten og skruene som følger med. Standardtilbehøret inkluderer også en 2 m lang tilkoblingsslange, en trinnløst justerbar dys, en slangekobling, en slangekobling med Aqua Stop og en G3/4 tappadaptor med en G1/2 reduksjon.
Egenskaper og fordeler
Ferdig montert
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|35
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|13,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|579 x 314 x 493
Scope of supply
- Slangekobling: 1 Stk
- Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Bruksområder
- Hagevanning
