Bekjemp smuss med damp: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengjør alle typer forseglede harde gulv – også tre. Med den forhåndsinnstilte og brukervennlige dampreguleringen i to trinn fjerner grundig rengjøring med Kärcher dampvasker opptil 99,999 % av koronavirus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater. Dampvaskeren varmes opp på et øyeblikk og er umiddelbart klar til bruk med en avtakbar rentvannstank som kan etterfylles, inkludert avkalkingspatron. Maskinens driftsstatus vises tydelig via fargekoder på LED-lysene på håndtaket. Det er en perfekt kombinasjon: For enda grundigere rengjøring og raskt klutskift uten kontakt med smuss, festes Kärchers mikrofiberkluter til gulvmunnstykket EasyFix ved hjelp av borrelås.