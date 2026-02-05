Dampmopp SC 2 Upright EasyFix
Med dampvaskeren SC 2 Upright EasyFix fjernes opptil 99,999 % av koronavirus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater.
Bekjemp smuss med damp: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengjør alle typer forseglede harde gulv – også tre. Med den forhåndsinnstilte og brukervennlige dampreguleringen i to trinn fjerner grundig rengjøring med Kärcher dampvasker opptil 99,999 % av koronavirus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater. Dampvaskeren varmes opp på et øyeblikk og er umiddelbart klar til bruk med en avtakbar rentvannstank som kan etterfylles, inkludert avkalkingspatron. Maskinens driftsstatus vises tydelig via fargekoder på LED-lysene på håndtaket. Det er en perfekt kombinasjon: For enda grundigere rengjøring og raskt klutskift uten kontakt med smuss, festes Kärchers mikrofiberkluter til gulvmunnstykket EasyFix ved hjelp av borrelås.
Egenskaper og fordeler
Forhåndsinnstilt dampstrømkontroll i 2 trinn for rengjøring av ulike overflater.Valgmuligheter av gulvbeleggsymboler for tre eller fliser for å sette den ideelle dampstrømmen.
Slimline produktdesign og gulvmunnstykke med bevegelig leddFleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatronTakket være patronen med avkalkningsmiddel, blir kalk fjernet automatisk. Avtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen, uten at du trenger å avbryte arbeidet.
Kort oppvarmingstid
- Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
- Rødt pulserende lys indikerer at maskinen varmes opp, mens et konstant grønt lys indikerer at den er klar til bruk.
EasyFix gulvmunnstykke med fleksibelt ledd og borrelåsfeste for gulvklut
- Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Fjerner opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99.9% av bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 50
|Effekt (W)
|1600
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|0,4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Gulvklut i mikrofiber med borrelås: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
Utstyr
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Harde gulv
