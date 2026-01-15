Slangevogn HT 3.420 Sett 1/2 "
Kompakt slangevogn med justerbart håndtak, skrå slangekobling, håndkrans som går fritt og innovativ sammenleggingsfunksjon for plassbesparende lagring. Komplett montert og klar til bruk.
HT 3.420 1/2" slangetrommelen er perfekt for vanning av mellomstore til store områder og hager. Den innovative foldefunksjonen gjør at den er enkel å lagre og krever minimalt med plass. Funksjoner: Håndtak med justerbar høyde, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slange, dyse, 3 x slangetilkoblinger, 1 x slangetilkobling med Aqua Stop, G3/4-tilkobling og G1/2-reduksjon. Kapasitet: 40 m 1/2" slange, 30 m 5/8" slange eller 20 m 3/4" slange. Med denne slangetrommelen står ingenting i veien for hagearbeid.
Egenskaper og fordeler
1 stk slangekobling med Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® slange
3 stk slangekoblinger
Ferdig montert
Sveiv
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Store hjul
Høydejusterbart håndtak
Sammenleggbar
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|390 x 450 x 700
Videoer
