HT 3.420 1/2" slangetrommelen er perfekt for vanning av mellomstore til store områder og hager. Den innovative foldefunksjonen gjør at den er enkel å lagre og krever minimalt med plass. Funksjoner: Håndtak med justerbar høyde, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slange, dyse, 3 x slangetilkoblinger, 1 x slangetilkobling med Aqua Stop, G3/4-tilkobling og G1/2-reduksjon. Kapasitet: 40 m 1/2" slange, 30 m 5/8" slange eller 20 m 3/4" slange. Med denne slangetrommelen står ingenting i veien for hagearbeid.