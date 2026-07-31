Motorsag CS 400/36 Bp
Vår CS 400/36 Bp batteridrevet motorsag er ergonomisk, gir minimal vibrasjon, og avgir ingen eksosgasser. Den har kraftig ytelse, og egner seg til daglig bruk.
Den robuste batterimotorsagen CS 400/36 Bp løser utfordringer som daglig vedlikehold, hagearbeid, rydding etter stormskader, små skogbruksoppgaver eller forbedringsarbeider i parker og byområder. Sagen er ergonomisk utformet, og påfører hendene minimalt med vibrasjon. Motorsagen er mindre støyende enn bensindrevne maskiner, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Og best av alt ... Ingen eksos.
Egenskaper og fordeler
Mekanisk kjedebremsStopper umiddelbart kjedet ved tilbakeslag.
Automatisk smøring av kjedetOptimal kjedesmøring for lang levetid. Reduserer behovet for vedlikehold.
Integrert oljetank med inspeksjonsglassFyllingsnivået er godt synlig og lett å lese. Oljetankdeksel festet for å forhindre lekkasje.
Integrerte kombinasjonsnøkler
- Muliggjør rask kjedeoppstramming.
- Lett å skifte kjede os skinne.
Rask og kraftig
- En høyere kjedehastighet på 23 m/s sikrer raskere og mer presise kutt.
- Høy ytelse på nivå med bensindrevne maskiner, selv for hardt tre.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Spesielt økonomisk fordi det ikke er driftskostnader, f.eks. for bensin.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Føringsskinne (mm)
|400
|Kjedehastighet (m/s)
|23
|Kjedestigning
|3/8″
|Kjedemåler
|1,3 mm / 0,050"
|Antall drev
|56
|Kapasitet oljetank (ml)
|160
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Drift
|Børsteløs motor
|Spenning (V)
|36
|Ytelse per batterilading (kutt)
|maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|904 x 217 x 261
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Føringsskinne
- Sagkjede
- Kjedebeskyttelse
- Automatisk smøring av kjedet
- Kjedebrems
- Oljenivåindikator
Videoer
Bruksområder
- Ideell for vedlikehold hjemme, hagearbeid og kutting av små mengder ved.
- For opprydding etter storm og felling av små og mellomstore trær
- For vedlikeholdsarbeid på trær og hekker i parker og byområder
- For arbeid med kapping til lengde eller størrelse av trevirke
- Egnet for bruk i lukkede rom
Tilbehør
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