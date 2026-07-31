Motorsag CS 400/36 Bp

Vår CS 400/36 Bp batteridrevet motorsag er ergonomisk, gir minimal vibrasjon, og avgir ingen eksosgasser. Den har kraftig ytelse, og egner seg til daglig bruk.

Den robuste batterimotorsagen CS 400/36 Bp løser utfordringer som daglig vedlikehold, hagearbeid, rydding etter stormskader, små skogbruksoppgaver eller forbedringsarbeider i parker og byområder. Sagen er ergonomisk utformet, og påfører hendene minimalt med vibrasjon. Motorsagen er mindre støyende enn bensindrevne maskiner, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Og best av alt ... Ingen eksos.

Egenskaper og fordeler
Motorsag CS 400/36 Bp: Mekanisk kjedebrems
Mekanisk kjedebrems
Stopper umiddelbart kjedet ved tilbakeslag.
Motorsag CS 400/36 Bp: Automatisk smøring av kjedet
Automatisk smøring av kjedet
Optimal kjedesmøring for lang levetid. Reduserer behovet for vedlikehold.
Motorsag CS 400/36 Bp: Integrert oljetank med inspeksjonsglass
Integrert oljetank med inspeksjonsglass
Fyllingsnivået er godt synlig og lett å lese. Oljetankdeksel festet for å forhindre lekkasje.
Integrerte kombinasjonsnøkler
  • Muliggjør rask kjedeoppstramming.
  • Lett å skifte kjede os skinne.
Rask og kraftig
  • En høyere kjedehastighet på 23 m/s sikrer raskere og mer presise kutt.
  • Høy ytelse på nivå med bensindrevne maskiner, selv for hardt tre.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
  • Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
  • Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Spesielt økonomisk fordi det ikke er driftskostnader, f.eks. for bensin.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Føringsskinne (mm) 400
Kjedehastighet (m/s) 23
Kjedestigning 3/8″
Kjedemåler 1,3 mm / 0,050"
Antall drev 56
Kapasitet oljetank (ml) 160
Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,4
Drift Børsteløs motor
Spenning (V) 36
Ytelse per batterilading (kutt) maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
Vekt uten tilbehør (kg) 5
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,1
Mål (L x B x H) (mm) 904 x 217 x 261

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Føringsskinne
  • Sagkjede
  • Kjedebeskyttelse
  • Automatisk smøring av kjedet
  • Kjedebrems
  • Oljenivåindikator
Motorsag CS 400/36 Bp
Motorsag CS 400/36 Bp
Motorsag CS 400/36 Bp

Videoer

Bruksområder
  • Ideell for vedlikehold hjemme, hagearbeid og kutting av små mengder ved.
  • For opprydding etter storm og felling av små og mellomstore trær
  • For vedlikeholdsarbeid på trær og hekker i parker og byområder
  • For arbeid med kapping til lengde eller størrelse av trevirke
  • Egnet for bruk i lukkede rom
Tilbehør
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