Den robuste batterimotorsagen CS 400/36 Bp løser utfordringer som daglig vedlikehold, hagearbeid, rydding etter stormskader, små skogbruksoppgaver eller forbedringsarbeider i parker og byområder. Sagen er ergonomisk utformet, og påfører hendene minimalt med vibrasjon. Motorsagen er mindre støyende enn bensindrevne maskiner, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Og best av alt ... Ingen eksos.