Løvblåser LB 1060/36 Bp
Komfortabel å ha på ryggen; den batteridrevne LBB 1060/36 Bp ryggsekkblåseren lar deg jobbe uten å bli sliten. Kraftig og stillegående, ideell for store områder.
Vår batteridrevne LBB 1060/36 Bp ryggsekkløvblåser er både den kraftigste og mest stillegående maskinen i sin klasse. Komfortabel og ergonomisk å ha på ryggen, den fjærbelastede blåseren skaper praktisk talt ingen vibrasjoner og lar deg jobbe så lenge du vil uten å bli sliten. Takket være sin høye lufthastighet og gjennomstrømning ble denne kraftige maskinen laget for raskt å rengjøre store områder, inkludert støyfølsomme steder som boligområder og nær skoler, sykehus og lignende fasiliteter.
Egenskaper og fordeler
Trinnløs hastighet og turboknappOptimalisert justering av blåsehastighet og økt ytelse ved behov. Maksimal kontroll ved fjerning av gjenstridig løvverk og skitt.
Lang driftstidTo batterirom for spesielt lang brukstid. Perfekt for profesjonell bruk.
Praktisk å bære på ryggenDe polstrede skulderstroppene gjør arbeidet komfortabelt. Smart ergonomisk design for lange perioder med arbeid.
Fjærbelastet blåser
- Reduserer vibrasjoner og lar deg jobbe uten å bli sliten.
- Beskytter brukerens helse.
Eksepsjonelt høy ytelse
- Den batteridrevne ryggløvblåseren med høyeste ytelse i sin klasse.
- Høy lufthastighet og gjennomstrømning for de beste rengjøringsresultatene.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Ekstremt lavt støynivå
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
- Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|1060
|Lufthastighet (m/s)
|maks. 65
|Blåsekraftg (N)
|19
|Hastighetskontroll
|variabel
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1597 x 546 x 470
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Standard munnstykke med metallskrape
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av store områder og fjerning av store mengder lett rusk
- For fjerning av løv, skitt og rusk
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
Tilbehør
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