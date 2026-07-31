Løvblåser LB 1060/36 Bp

Komfortabel å ha på ryggen; den batteridrevne LBB 1060/36 Bp ryggsekkblåseren lar deg jobbe uten å bli sliten. Kraftig og stillegående, ideell for store områder.

Vår batteridrevne LBB 1060/36 Bp ryggsekkløvblåser er både den kraftigste og mest stillegående maskinen i sin klasse. Komfortabel og ergonomisk å ha på ryggen, den fjærbelastede blåseren skaper praktisk talt ingen vibrasjoner og lar deg jobbe så lenge du vil uten å bli sliten. Takket være sin høye lufthastighet og gjennomstrømning ble denne kraftige maskinen laget for raskt å rengjøre store områder, inkludert støyfølsomme steder som boligområder og nær skoler, sykehus og lignende fasiliteter.

Egenskaper og fordeler
Løvblåser LB 1060/36 Bp: Trinnløs hastighet og turboknapp
Trinnløs hastighet og turboknapp
Optimalisert justering av blåsehastighet og økt ytelse ved behov. Maksimal kontroll ved fjerning av gjenstridig løvverk og skitt.
Løvblåser LB 1060/36 Bp: Lang driftstid
Lang driftstid
To batterirom for spesielt lang brukstid. Perfekt for profesjonell bruk.
Løvblåser LB 1060/36 Bp: Praktisk å bære på ryggen
Praktisk å bære på ryggen
De polstrede skulderstroppene gjør arbeidet komfortabelt. Smart ergonomisk design for lange perioder med arbeid.
Fjærbelastet blåser
  • Reduserer vibrasjoner og lar deg jobbe uten å bli sliten.
  • Beskytter brukerens helse.
Eksepsjonelt høy ytelse
  • Den batteridrevne ryggløvblåseren med høyeste ytelse i sin klasse.
  • Høy lufthastighet og gjennomstrømning for de beste rengjøringsresultatene.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Ekstremt lavt støynivå
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
  • Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Luftgjennomstrømning (m³/t) 1060
Lufthastighet (m/s) maks. 65
Blåsekraftg (N) 19
Hastighetskontroll variabel
Spenning (V) 36
Kjøretid per batterilading (min) maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
Vekt uten tilbehør (kg) 8,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,8
Mål (L x B x H) (mm) 1597 x 546 x 470

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Standard munnstykke med metallskrape
Løvblåser LB 1060/36 Bp
Løvblåser LB 1060/36 Bp
Løvblåser LB 1060/36 Bp

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av store områder og fjerning av store mengder lett rusk
  • For fjerning av løv, skitt og rusk
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
Tilbehør
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