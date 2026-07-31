Gressklipper LM 460 /36Bp

Robust, pålitelig og gir toppresultater for plenpleie: LM 530/36 Bp batteridrevet gressklipper med klippeaggregat i stål. Svært fleksibel, lite støy og null utslipp.

Har samme høye ytelse som en bensinmotor, men er mer stillegående, har null utslipp og kan skilte med betydelig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader: Vår LM 530/36 Bp batteridrevne gressklipper har et bredt utvalg av utstyr, omfattende funksjonalitet og en robust design. Kulelagermonterte hjul og variable kjørehastigheter sikrer at maskinen er svært manøvrerbar og enkel og komfortabel å håndtere. Den intelligente automatiske hastighetskontrollen tilpasser seg gressforholdene og bidrar dermed til å beskytte batteriet og øke rekkevidden, mens den sentrale klippehøydejusteringen sørger for jevne klipperesultater. Utklippet kan enten samles, mulkes eller kastes ut.

Egenskaper og fordeler
Gressklipper LM 460 /36Bp: Enkel justering av klippehøyde.
Enkel justering av klippehøyde.
Kan enkelt og bekvemt justeres til passende klippehøyde. Nøyaktig justering av klippehøyden for tiltenkt bruk.
Gressklipper LM 460 /36Bp: Variabel selvkjørende motor
Variabel selvkjørende motor
Kan justeres til hver enkelt bruker. Sparer energi og reduserer belastninger.
Gressklipper LM 460 /36Bp: Intelligent automatisk hastighetskontroll
Intelligent automatisk hastighetskontroll
Optimal skjærehastighet for et jevnt godt resultat. Beskytter batteriet og øker rekkevidden.
Klippedekke i stål
  • Meget robust design.
  • Holdbare komponenter.
3-i-1 funksjon for bruk i en rekke innstillinger
  • Gress kan enten samles opp, kuttes til kompost eller kastes.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Betydelig lavere støyutslipp sammenlignet med bensindrevne gressklippere
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
  • Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Lave vibrasjoner og utslipp sammenlignet med bensinmotorer
  • Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Klippebredde (mm) 530
Klippehøyde (mm) 30 - 110
Hastighet (rpm) 3100
Transporthastighet (km/t) 2 - 5
Materiale klippedekke Stål
Volum gressoppsamler (l) 70
Materiale gressoppsamler Substans
Støynivå (dB) 95
Vibreringsverdi (m/s²) 0,8
Spenning (V) 36
Ytelse per batterilading (m²) maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Vekt uten tilbehør (kg) 32
Vekt inkludert emballasje (kg) 38
Mål (L x B x H) (mm) 1580 x 550 x 1130

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Bakhjulsdrift
  • Kompostsett
  • Gressoppsamler
  • Blad
Gressklipper LM 460 /36Bp
Gressklipper LM 460 /36Bp
Gressklipper LM 460 /36Bp

Videoer

Bruksområder
  • For klipping av små til mellomstore plener
  • Mens du klipper, kan gress samles i en gressoppsamleren, kastes ut på siden eller kuttes til kompost
Tilbehør
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