Gressklipper LM 460 /36Bp
Robust, pålitelig og gir toppresultater for plenpleie: LM 530/36 Bp batteridrevet gressklipper med klippeaggregat i stål. Svært fleksibel, lite støy og null utslipp.
Har samme høye ytelse som en bensinmotor, men er mer stillegående, har null utslipp og kan skilte med betydelig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader: Vår LM 530/36 Bp batteridrevne gressklipper har et bredt utvalg av utstyr, omfattende funksjonalitet og en robust design. Kulelagermonterte hjul og variable kjørehastigheter sikrer at maskinen er svært manøvrerbar og enkel og komfortabel å håndtere. Den intelligente automatiske hastighetskontrollen tilpasser seg gressforholdene og bidrar dermed til å beskytte batteriet og øke rekkevidden, mens den sentrale klippehøydejusteringen sørger for jevne klipperesultater. Utklippet kan enten samles, mulkes eller kastes ut.
Egenskaper og fordeler
Enkel justering av klippehøyde.Kan enkelt og bekvemt justeres til passende klippehøyde. Nøyaktig justering av klippehøyden for tiltenkt bruk.
Variabel selvkjørende motorKan justeres til hver enkelt bruker. Sparer energi og reduserer belastninger.
Intelligent automatisk hastighetskontrollOptimal skjærehastighet for et jevnt godt resultat. Beskytter batteriet og øker rekkevidden.
Klippedekke i stål
- Meget robust design.
- Holdbare komponenter.
3-i-1 funksjon for bruk i en rekke innstillinger
- Gress kan enten samles opp, kuttes til kompost eller kastes.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Betydelig lavere støyutslipp sammenlignet med bensindrevne gressklippere
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
- Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Lave vibrasjoner og utslipp sammenlignet med bensinmotorer
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Klippebredde (mm)
|530
|Klippehøyde (mm)
|30 - 110
|Hastighet (rpm)
|3100
|Transporthastighet (km/t)
|2 - 5
|Materiale klippedekke
|Stål
|Volum gressoppsamler (l)
|70
|Materiale gressoppsamler
|Substans
|Støynivå (dB)
|95
|Vibreringsverdi (m/s²)
|0,8
|Spenning (V)
|36
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|32
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|38
|Mål (L x B x H) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Bakhjulsdrift
- Kompostsett
- Gressoppsamler
- Blad
Videoer
Bruksområder
- For klipping av små til mellomstore plener
- Mens du klipper, kan gress samles i en gressoppsamleren, kastes ut på siden eller kuttes til kompost
Tilbehør
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