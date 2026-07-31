Kantklipper LT 380/36 Bp
Ideell for vanskelig tilgjengelige steder, men også bra for flate områder: Vår høyytelses LT 380/36 Bp batteridrevne plenklipper er ekstremt tilpasningsdyktig og behagelig å håndtere.
LT 380/36 Bp batteridrevet plenklipper er spesielt egnet for vanskelig tilgjengelige steder som under parkbenker eller rundt veiskilt, veiavgrensere eller kantstein. Men selv i stigninger og større flater er denne kraftige lettvektsmaskinen et overbevisende alternativ til bensindrevne klippere og kan i motsetning til disse også brukes i støyfølsomme områder uten problemer. LT 380/36 Bp har stor klippebredde og driftstid, produserer ingen utslipp eller vibrasjoner, og imponerer også med sitt ergonomiske, justerbare håndtak og optimale vektfordeling. Det gjør at du kan jobbe i lange perioder uten å bli sliten.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk, rundt grepGjør det mulig å arbeide bekvemt. Kan justeres i forhold til hver enkelt bruker.
Robust trimmerhodeTrykk trimmertråden ved å presse trimmerhodet i bakken. Praktisk, enkel påfyll av snor.
Justerbar hastighetKan tilpasses bestemte bruksformål. Utvidet brukstid.
Komfortabel skulderreim
- Gir praktisk, komfortabel posisjonering slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
- Balansert design.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Klar for umiddelbar bruk takket være litium-ion-teknologi
- Starter ved å trykke på en knapp.
- Selvforsynt, trygg og kabelfri.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Diameter trimmersnor (mm)
|1,6
|Gjengeforlengelse
|Automatisk pressystem
|Trimmerlinjeometri
|Rund med åpninger
|Fartsregulering
|ja
|Hastighet (rpm)
|trinn én 4600 / trinn to 5600
|Kutter
|Spole
|Skjærediameter (cm)
|38
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (6,0 Ah) / maks. 45 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Ekstra håndtak
- Skulderstropp
- Sekskantnøkkel
- Coil
Videoer
Bruksområder
- For klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder
- For klipping av gress rundt gateskilt, trær eller under parkbenker
- For bruk i bratt terreng
- Egnet for langt, seigt gress
Tilbehør
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