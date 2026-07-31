Kantklipper LT 380/36 Bp

Ideell for vanskelig tilgjengelige steder, men også bra for flate områder: Vår høyytelses LT 380/36 Bp batteridrevne plenklipper er ekstremt tilpasningsdyktig og behagelig å håndtere.

LT 380/36 Bp batteridrevet plenklipper er spesielt egnet for vanskelig tilgjengelige steder som under parkbenker eller rundt veiskilt, veiavgrensere eller kantstein. Men selv i stigninger og større flater er denne kraftige lettvektsmaskinen et overbevisende alternativ til bensindrevne klippere og kan i motsetning til disse også brukes i støyfølsomme områder uten problemer. LT 380/36 Bp har stor klippebredde og driftstid, produserer ingen utslipp eller vibrasjoner, og imponerer også med sitt ergonomiske, justerbare håndtak og optimale vektfordeling. Det gjør at du kan jobbe i lange perioder uten å bli sliten.

Egenskaper og fordeler
Kantklipper LT 380/36 Bp: Ergonomisk, rundt grep
Ergonomisk, rundt grep
Gjør det mulig å arbeide bekvemt. Kan justeres i forhold til hver enkelt bruker.
Kantklipper LT 380/36 Bp: Robust trimmerhode
Robust trimmerhode
Trykk trimmertråden ved å presse trimmerhodet i bakken. Praktisk, enkel påfyll av snor.
Kantklipper LT 380/36 Bp: Justerbar hastighet
Justerbar hastighet
Kan tilpasses bestemte bruksformål. Utvidet brukstid.
Komfortabel skulderreim
  • Gir praktisk, komfortabel posisjonering slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
  • Balansert design.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Klar for umiddelbar bruk takket være litium-ion-teknologi
  • Starter ved å trykke på en knapp.
  • Selvforsynt, trygg og kabelfri.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
  • Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
  • Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Diameter trimmersnor (mm) 1,6
Gjengeforlengelse Automatisk pressystem
Trimmerlinjeometri Rund med åpninger
Fartsregulering ja
Hastighet (rpm) trinn én 4600 / trinn to 5600
Kutter Spole
Skjærediameter (cm) 38
Spenning (V) 36
Kjøretid per batterilading (min) maks. 35 (6,0 Ah) / maks. 45 (7,5 Ah)
Vekt uten tilbehør (kg) 3,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 1780 x 360 x 250

Scope of supply

  • Ekstra håndtak
  • Skulderstropp
  • Sekskantnøkkel
  • Coil
Kantklipper LT 380/36 Bp
Kantklipper LT 380/36 Bp
Kantklipper LT 380/36 Bp

Videoer

Bruksområder
  • For klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder
  • For klipping av gress rundt gateskilt, trær eller under parkbenker
  • For bruk i bratt terreng
  • Egnet for langt, seigt gress
Tilbehør
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