Flerbruksverktøy MT CS 250/36
Utskiftbart tilbehør for vårt MT 36 Bp batteridrevne multiverktøy: MT CS 250/36 stangmontert beskjærer. Kompakt design for sikker, presis trepleie, også på vanskelige tilgjengelige steder.
MT CS 250/36 stangmonterte beskjærere for våre MT 36 Bp batteridrevne multiverktøy kutter og beskjærer trær fra bunnen av på en komfortabel, ekstremt sikker måte. Verktøyfestet når også grener som er vanskelig tilgjengelige, og takket være det kompakte designet, en sverdlengde på 25 centimeter og en sagkjedestigning på 3/8", muliggjør det raske, presise kutt under trevedlikehold.
Egenskaper og fordeler
Automatisk smøring av kjedetMinimalt vedlikehold og lang levetid. Liten generering av varme og høy effektivitet.
Oregon® sagkjede og styreskinneDe beste komponentene for best resultat.
Kompakt designLett for enkel håndtering. Kompakt og enkel å transportere og oppbevare.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Føringsskinne (mm)
|250
|Kjedehastighet (m/s)
|12
|Kjedemåler
|1,3 mm / 0,050"
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Spenning (V)
|36
|Ytelse per batterilading (kutt)
|maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3
|Mål (L x B x H) (mm)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- Kjedebeskyttelse
- Føringsskinne
- Sagkjede
Bruksområder
- Ideell for pleie av unge avlinger og trær. Kan også brukes til fruktdyrking for å øke avlingene
- For rydding eller beskjæring av høye trær og busker
- Ideell for sikker fjerning av stormskader
Tilbehør
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