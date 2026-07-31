SPB 15/36 Bp
Enten du skal vanne, påføre plantevernmidler eller rengjøre, gir den robuste, batteridrevne trykksprøyten SPB 15/36 Bp en komfortabel og brukervennlig opplevelse – helt uten anstrengelse.
Enten det er i hagearbeid og landskapspleie, jordbruk ved dyrking av grønnsaker, frukt eller vin: vår trykksprøyte SPB 15/36 Bp er allsidig, enkel å håndtere og spesielt kraftig med en arbeidstrykk på opptil 6 bar. Utstyrt med en romslig 15-liters tank, egner den seg like godt for irrigasjonsoppgaver som for påføring av plantevernmidler eller rengjøring av overflater, og til og med fjerning av tapet. Det komfortable bæresystemet sikrer eksepsjonelt ergonomisk og utmattelsesfritt arbeid takket være ekstra pols3de skulderstropper og en bryst- og hoftebelte. Et kraftig, utskiftbart batteri er ikke inkludert i leveringsomfanget, men er tilgjengelig i ulike kapasiteter for å imøtekomme individuelle behov - der lavt strømforbruk tillater timer med bruk i alle situasjoner. Ved å velge det store 7,5 Ah batteriet så gir dette en arbeidstid på hele 9 timer. Høykvalitetsmaterialer som rustfri stålsprøytearm med 2 ulike dyser og robust design med stålramme sikrer lang levetid. Merk: Når desinfeksjonsmidler og plantevernmidler brukes, er det avgjørende å følge produsentens instruksjoner nøye.
Egenskaper og fordeler
Justerbart arbeidstrykkArbeidstrykket kan justeres variabelt mellom 1 og 6 bar ved hjelp av en kontrollknapp.
Stor tank15-liters tank for håndtering av store væskemengder.
Lavt strømforbrukTillater bruk i flere timer uten å bytte batteri.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Arbeidstrykk (bar)
|0,8 - 6,2
|Gjennomstrømning (l/min)
|0,5 - 1,8
|Volum vanntank (l)
|15
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 450 (6,0 Ah) / maks. 560 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|356 x 310 x 589
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Kjeglestråle
- Flatstråledyse
- Filter: kurv
- Slangefilter
Videoer
Bruksområder
- Vanning av planter
- Påføring av flytende gjødsel
- Påføring av flytende plantevernmidler
Tilbehør
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