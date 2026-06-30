Lastebilvask RBS 6012
RBS 6012 er en børstemaskin med singelbørste for rask og skånsom utvendig rengjøring av nyttekjøretøy. Ideell for flåter på opptil 15 kjøretøy, som busser, lastebiler og leddvogner.
Mindre aktører med flåter på opptil 15 nyttekjøretøy drar fordel av enkel håndtering og får samtidig svært effektive rengjøringsresultater med den manuelt betjente børstemaskinen med singelbørste. RBS 6012 har tilkobling på 300~400 V og 50 Hz, dobbel børsteaksel og stødig, sveiset aluminiumsramme. Børsteakselen drives av en motor med selvstrammende kjede, to integrerte rørmunnstykker i børsterammen for vanning av børsten som består av halvskallsegmenter med profilerte polyetylenbuster. RBS 6012 har 4 trinsehjul som roterer lett og gjør det enkelt å manøvrere og plassere maskinen ved kjøretøyet. Maskinen oppdager lett kjøretøykonturer med en helning på opptil 10 grader. Rammen til systemet er helt korrosjonsfritt takket være komponenter av høy kvalitet, som justeringshjulet av rustfritt stål og sprutsikringen av polyestermateriale. De myke avstandsrullene på rammen sikrer til enhver tid korrekt avstand til kjøretøyet. Baksiden, fremsiden og sidene på busser, lastebiler og leddvogner rengjøres raskt, skånsomt og effektiv.
Egenskaper og fordeler
JusteringshjulTillater vertikal konturregistrering og vippemekanisme. Maskinen når enkelt kjøretøyfronter med vinkler på opptil 10°.
Dosering av rengjøringsmiddelRengjøringsmiddel kan tilføyes om nødvendig, via en doseringspumpe.
Drift og sikkerhetshåndteringBørsterotasjon støtter brukeren under fremoverbevegelsen av systemet. Børsten slutter å rotere når håndtaket frigjøres/
Lett aluminium
- Ekstremt slitesterk mot ekstern påvirkning.
- Den halvsirkelformede kledningen beskytter brukeren pålitelig mot vannsprut.
Fire trinsehjul og 2 sporhjul
- Utmerket manøvrerbarhet og god stabilitet.
- Høy retningsstabilitet under vaskeprosessen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Høyde på installasjon (mm)
|3810
|Vaskehøyde (mm)
|3645
|Krav til vaskebås (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Frekvens (Hz)
|50
|Spenning (V)
|400
Scope of supply
- Betjeningspanel
- hjul standard høyde
Utstyr
- Antall børster: 1 Stk
- Individuelt børsteutstyr
- Skråstilt høydejusteringsenhet med justeringshjul
- Styrehjul: 4 Stk
- Støttehjul: 2 Stk
Bruksområder
- Til manuell kontrollert, komplett ekstern rengjøring av nyttekjøretøy