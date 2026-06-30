Lastebilvask RBS 6012

RBS 6012 er en børstemaskin med singelbørste for rask og skånsom utvendig rengjøring av nyttekjøretøy. Ideell for flåter på opptil 15 kjøretøy, som busser, lastebiler og leddvogner.

Mindre aktører med flåter på opptil 15 nyttekjøretøy drar fordel av enkel håndtering og får samtidig svært effektive rengjøringsresultater med den manuelt betjente børstemaskinen med singelbørste. RBS 6012 har tilkobling på 300~400 V og 50 Hz, dobbel børsteaksel og stødig, sveiset aluminiumsramme. Børsteakselen drives av en motor med selvstrammende kjede, to integrerte rørmunnstykker i børsterammen for vanning av børsten som består av halvskallsegmenter med profilerte polyetylenbuster. RBS 6012 har 4 trinsehjul som roterer lett og gjør det enkelt å manøvrere og plassere maskinen ved kjøretøyet. Maskinen oppdager lett kjøretøykonturer med en helning på opptil 10 grader. Rammen til systemet er helt korrosjonsfritt takket være komponenter av høy kvalitet, som justeringshjulet av rustfritt stål og sprutsikringen av polyestermateriale. De myke avstandsrullene på rammen sikrer til enhver tid korrekt avstand til kjøretøyet. Baksiden, fremsiden og sidene på busser, lastebiler og leddvogner rengjøres raskt, skånsomt og effektiv.

Egenskaper og fordeler
Lastebilvask RBS 6012: Justeringshjul
Justeringshjul
Tillater vertikal konturregistrering og vippemekanisme. Maskinen når enkelt kjøretøyfronter med vinkler på opptil 10°.
Lastebilvask RBS 6012: Dosering av rengjøringsmiddel
Dosering av rengjøringsmiddel
Rengjøringsmiddel kan tilføyes om nødvendig, via en doseringspumpe.
Lastebilvask RBS 6012: Drift og sikkerhetshåndtering
Drift og sikkerhetshåndtering
Børsterotasjon støtter brukeren under fremoverbevegelsen av systemet. Børsten slutter å rotere når håndtaket frigjøres/
Lett aluminium
  • Ekstremt slitesterk mot ekstern påvirkning.
  • Den halvsirkelformede kledningen beskytter brukeren pålitelig mot vannsprut.
Fire trinsehjul og 2 sporhjul
  • Utmerket manøvrerbarhet og god stabilitet.
  • Høy retningsstabilitet under vaskeprosessen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Høyde på installasjon (mm) 3810
Vaskehøyde (mm) 3645
Krav til vaskebås (mm) 4620 x 1700 x 1500
Antall faser (Fase/~) 3
Frekvens (Hz) 50
Spenning (V) 400

Scope of supply

  • Betjeningspanel
  • hjul standard høyde

Utstyr

  • Antall børster: 1 Stk
  • Individuelt børsteutstyr
  • Skråstilt høydejusteringsenhet med justeringshjul
  • Styrehjul: 4 Stk
  • Støttehjul: 2 Stk
Lastebilvask RBS 6012
Bruksområder
  • Til manuell kontrollert, komplett ekstern rengjøring av nyttekjøretøy
Rengjøringsmidler