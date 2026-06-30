Mindre aktører med flåter på opptil 15 nyttekjøretøy drar fordel av enkel håndtering og får samtidig svært effektive rengjøringsresultater med den manuelt betjente børstemaskinen med singelbørste. RBS 6012 har tilkobling på 300~400 V og 50 Hz, dobbel børsteaksel og stødig, sveiset aluminiumsramme. Børsteakselen drives av en motor med selvstrammende kjede, to integrerte rørmunnstykker i børsterammen for vanning av børsten som består av halvskallsegmenter med profilerte polyetylenbuster. RBS 6012 har 4 trinsehjul som roterer lett og gjør det enkelt å manøvrere og plassere maskinen ved kjøretøyet. Maskinen oppdager lett kjøretøykonturer med en helning på opptil 10 grader. Rammen til systemet er helt korrosjonsfritt takket være komponenter av høy kvalitet, som justeringshjulet av rustfritt stål og sprutsikringen av polyestermateriale. De myke avstandsrullene på rammen sikrer til enhver tid korrekt avstand til kjøretøyet. Baksiden, fremsiden og sidene på busser, lastebiler og leddvogner rengjøres raskt, skånsomt og effektiv.