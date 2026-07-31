Lastebilvask RBS 6014
RBS 6014 er en manuelt betjent børstemaskin med singelbørste og 3-faset strømtilkobling på 400 V og 50 Hz. Systemet er egnet for rask ekstern rengjøring av nyttekjøretøy. Passer best for kjøretøyparker med opptil 15 kjøretøy.
Vår omfattende ekspertise innen bilvaskteknologi var grunnlaget for utviklingen av dette manuelt betjente singelbørstevaskesystemet (tilkobling: 3~/400 V/50 Hz) for kommersielle kjøretøy, som busser, lastebilder og vogntog, med en totalhøyde på opptil 4,2 meter. RBS 6014 er en svært effektiv løsning for flåter med opptil 15 kjøretøy, og den er spesielt enkel å betjene og enkel å manøvrere og posisjonere takket være fire lettrullende hjul. Maskinen oppdager lett kjøretøykonturer med en helning på opptil 10 grader. Det er to dyserør integrert i børsterammen for vanning av børsten. Børsten har en diameter på rundt 1000 mm under drift og består av halvskallsegmenter med profilerte polyesterbuster. Den doble børsteakselen drives av en motor ved hjelp av en selvstammende kjede. Den korrosjonssikre og solide konstruksjonen består av en sveiset aluminiumsramme. Det er også montert andre rustfrie komponenter, som en sprutsikring laget av transparent polyestermateriale og et justeringshjul av rustfritt stål.
Egenskaper og fordeler
JusteringshjulTillater vertikal konturregistrering og vippemekanisme. Maskinen når enkelt kjøretøyfronter med vinkler på opptil 10°.
Dosering av rengjøringsmiddelRengjøringsmiddel kan tilføyes om nødvendig, via en doseringspumpe.
Drift og sikkerhetshåndteringBørsterotasjon støtter driften under den enkle fremoverbevegelsen av systemet. Børsten slutter å rotere når håndtaket frigjøres/
Lett aluminium
- Ekstremt slitesterk mot ekstern påvirkning.
- Den halvsirkelformede kledningen beskytter brukeren pålitelig mot vannsprut.
Fire trinsehjul og 2 sporhjul
- Utmerket manøvrerbarhet og god stabilitet.
- Høy retningsstabilitet under vaskeprosessen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Høyde på installasjon (mm)
|4370
|Vaskehøyde (mm)
|4205
|Krav til vaskebås (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Frekvens (Hz)
|50
|Spenning (V)
|400
Scope of supply
- Betjeningspanel
- hjul standard høyde
Utstyr
- Antall børster: 1 Stk
- Individuelt børsteutstyr
- Skråstilt høydejusteringsenhet med justeringshjul
- Styrehjul: 4 Stk
- Støttehjul: 2 Stk
Bruksområder
- Til manuell kontrollert, komplett ekstern rengjøring av nyttekjøretøy