Vår omfattende ekspertise innen bilvaskteknologi var grunnlaget for utviklingen av dette manuelt betjente singelbørstevaskesystemet (tilkobling: 3~/400 V/50 Hz) for kommersielle kjøretøy, som busser, lastebilder og vogntog, med en totalhøyde på opptil 4,2 meter. RBS 6014 er en svært effektiv løsning for flåter med opptil 15 kjøretøy, og den er spesielt enkel å betjene og enkel å manøvrere og posisjonere takket være fire lettrullende hjul. Maskinen oppdager lett kjøretøykonturer med en helning på opptil 10 grader. Det er to dyserør integrert i børsterammen for vanning av børsten. Børsten har en diameter på rundt 1000 mm under drift og består av halvskallsegmenter med profilerte polyesterbuster. Den doble børsteakselen drives av en motor ved hjelp av en selvstammende kjede. Den korrosjonssikre og solide konstruksjonen består av en sveiset aluminiumsramme. Det er også montert andre rustfrie komponenter, som en sprutsikring laget av transparent polyestermateriale og et justeringshjul av rustfritt stål.