Selvvaskeanlegg SB MB
SB MB er et teknisk sofistikert vaskesystem for opptil 4 vaskestasjoner, med høy ytelse. Systemet har i tillegg lang levetid og er økonomisk i drift.
Dette er et selvvaskesystem for opptil fire vaskeplasser, som betjenes med mynter eller polletter. Anlegget kan leveres som kabinettversjon for utendørs montering eller som en formontert versjon for oppsetting i teknisk rom etter kundens spesifikasjoner. Systemet er designet for å betjene opptil fire vaskeplasser, og produseres i henhold til kundens spesifikke ønsker og behov. Dette sikrer at systemet inkluderer nøyaktig de komponentene som kunden trenger. SB MB er tilgjengelig i 3 kabinettversjoner (Cab, Cab 1 og Cab 2) for utendørs bruk, og én formontert versjon for bruk i teknisk rom. Cab 1- og Cab 2-versjonene plasseres mellom vaskeplassene, og er utstyrt med betjeningspanel og oppbevaringsplasser for rengjøringsutstyr. Til sammenligning har ikke Cab-versjonen betjeningspanel, og plasseres derfor ikke mellom vaskeplassene. De individuelle vaskeplassene betjenes med fjernkontroll.
Egenskaper og fordeler
Pålitelig doseringPålitelige og sikre doseringspumper med trykkluft gir fornøyde kunder til enhver tid. Skåner miljøet samtidig som det reduserer kostnader
Kostnadseffektiv rengjøringBruk av rengjøringskonsentrat gir lavere forbruk, og betyr at drift av systemet er besparende for både bruker og miljø.
Enkelt vedlikeholdDe store dørene har en flyttbar midtre bar som gir enkel tilgang til montering, slik at du sparer tid på vedlikehold og systemet er raskt klart til bruk.
Tyveribeskyttelse
- Kun én nøkkel til både utstyrsdel og myntkassett
Tar vare på ressurser
- Bruk av tørrskum reduserer systemets vannforbruk og beskytter naturressurser.
Enkel felgrens
- Felgrens foretas med høytrykkslansen. Dette eliminerer behovet for et separat vaskeverktøy.
Stripefri glans
- Integrert vannmykning og osmosesystem gir flekk- og skjoldefri tørking av kjøretøy.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Varmtvannstemperatur (°C)
|maks. 60
|Arbeidstrykk (bar)
|100 - 120
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Vannmengde per pumpe (l/t)
|500
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2031-01-01
Utstyr
- Selvbetjente vaskestasjoner: 2, 4
- Vaskeprogram: 11 Stk
- 2-nøkkelsystem
- Pneumatisk doseringspumpe
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