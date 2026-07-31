Dette er et selvvaskesystem for opptil fire vaskeplasser, som betjenes med mynter eller polletter. Anlegget kan leveres som kabinettversjon for utendørs montering eller som en formontert versjon for oppsetting i teknisk rom etter kundens spesifikasjoner. Systemet er designet for å betjene opptil fire vaskeplasser, og produseres i henhold til kundens spesifikke ønsker og behov. Dette sikrer at systemet inkluderer nøyaktig de komponentene som kunden trenger. SB MB er tilgjengelig i 3 kabinettversjoner (Cab, Cab 1 og Cab 2) for utendørs bruk, og én formontert versjon for bruk i teknisk rom. Cab 1- og Cab 2-versjonene plasseres mellom vaskeplassene, og er utstyrt med betjeningspanel og oppbevaringsplasser for rengjøringsutstyr. Til sammenligning har ikke Cab-versjonen betjeningspanel, og plasseres derfor ikke mellom vaskeplassene. De individuelle vaskeplassene betjenes med fjernkontroll.