Det modulære selvvaskeanlegget med 4 til 8 vaskeplasser, SB MU, til utvendig rengjøring av kjøretøy, kan konfigureres individuelt og utvides på en fleksibel måte. De fem hovedkomponentene, pumpemodul, varmtvannssystem, mykgjørings- og osmoseanlegg, kontrollskap og vaskeplasser monteres i et eget vaskerom. Modulene formonteres på et rammeverk i fabrikken for enkel oppsetting på stedet, noe som sparer både tid og kostnader. Alle komponentene er lett tilgjengelig og svært enkle å vedlikeholde. Komponenter av høy kvalitet garanterer stor pålitelighet. Avhengig av behovene kan hver vaskeplass ha opptil 11 vaskeprogram (forvask, hovedvask og pleie). Vario-skumsystemet benyttes til skumvask med vaskebørster. Brukeren kan stille inn vannvolum og skumkonsistens (vått eller tørt skum). Når du kjøper vaskeplasser, får du tydelig brukerveiledning, logisk plassering av de ergonomiske vaskeverktøyene, effektive vaskeprogrammer for rengjøring av felger og det innovative pleieprogrammet for bevaring av lakk (skumpolering).