Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack

Batteridreven håndsprøytepistol med elektrostatisk funksjon for rask og effektiv desinfisering av områder som er vanskelige å nå. Lader og kraftig oppladbart 2,5 Ah batteri medfølger.

ES 1/7 Bp Pack er en trådløs håndsprøyte for berøringsfri desinfeksjon av mindre arealer og overflater. Utstyrt med et kraftig 2,5 Ah-batteri fra 18 V Kärcher Battery Power-batteriplattformen og den tilhørende batteriladeren, gir ES 1/7 Bp Pack opptil 5 timer driftstid. Den smarte elektrostatiske oppladingen av desinfeksjonsløsningen, gjør det mulig å påføre desinfeksjonsmiddel RM 735 hvor som helst der man ikke når frem med klut. Bak permanent plasserte gjenstander, og i hjørner og sprekker: Ingen områder er utenfor rekkevidden til den svært effektive desinfeksjonsløsningen. Takket være sin kompakte, praktiske design, lave vekt, gir ES 1/7 Bp Pack-håndsprøyten utmerkede resultater uten å belaste brukeren, samtidig har den lav driftsstøy på bare 57 dB(A). Dette gjør den perfekt for bruk på støyfølsomme steder, som sykehus, skoler og butikker.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 0,6
Lydnivå (dB) opptil 57
Vannforbruk (l/min) 0,1
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Kjøretid per batterilading (t) ca 5 (2,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Farge Gul
Vekt (med tilbehør) (kg) 2,9
Vekt uten tilbehør (kg) 1,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,8
Mål (L x B x H) (mm) 305 x 93 x 269

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)

Utstyr

  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack
Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack
Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack
Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack

Videoer

Bruksområder
  • Godt egnet til kontorer, butikker, hoteller, kantiner, helseklinikker, sykehus og skoler
Tilbehør