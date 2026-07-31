Desinfiseringsmaskin ES 1/7 Bp Pack
Batteridreven håndsprøytepistol med elektrostatisk funksjon for rask og effektiv desinfisering av områder som er vanskelige å nå. Lader og kraftig oppladbart 2,5 Ah batteri medfølger.
ES 1/7 Bp Pack er en trådløs håndsprøyte for berøringsfri desinfeksjon av mindre arealer og overflater. Utstyrt med et kraftig 2,5 Ah-batteri fra 18 V Kärcher Battery Power-batteriplattformen og den tilhørende batteriladeren, gir ES 1/7 Bp Pack opptil 5 timer driftstid. Den smarte elektrostatiske oppladingen av desinfeksjonsløsningen, gjør det mulig å påføre desinfeksjonsmiddel RM 735 hvor som helst der man ikke når frem med klut. Bak permanent plasserte gjenstander, og i hjørner og sprekker: Ingen områder er utenfor rekkevidden til den svært effektive desinfeksjonsløsningen. Takket være sin kompakte, praktiske design, lave vekt, gir ES 1/7 Bp Pack-håndsprøyten utmerkede resultater uten å belaste brukeren, samtidig har den lav driftsstøy på bare 57 dB(A). Dette gjør den perfekt for bruk på støyfølsomme steder, som sykehus, skoler og butikker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|0,6
|Lydnivå (dB)
|opptil 57
|Vannforbruk (l/min)
|0,1
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (t)
|ca 5 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|2,9
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 93 x 269
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
Utstyr
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
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Bruksområder
- Godt egnet til kontorer, butikker, hoteller, kantiner, helseklinikker, sykehus og skoler