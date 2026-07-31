ES 1/7 Bp Pack er en trådløs håndsprøyte for berøringsfri desinfeksjon av mindre arealer og overflater. Utstyrt med et kraftig 2,5 Ah-batteri fra 18 V Kärcher Battery Power-batteriplattformen og den tilhørende batteriladeren, gir ES 1/7 Bp Pack opptil 5 timer driftstid. Den smarte elektrostatiske oppladingen av desinfeksjonsløsningen, gjør det mulig å påføre desinfeksjonsmiddel RM 735 hvor som helst der man ikke når frem med klut. Bak permanent plasserte gjenstander, og i hjørner og sprekker: Ingen områder er utenfor rekkevidden til den svært effektive desinfeksjonsløsningen. Takket være sin kompakte, praktiske design, lave vekt, gir ES 1/7 Bp Pack-håndsprøyten utmerkede resultater uten å belaste brukeren, samtidig har den lav driftsstøy på bare 57 dB(A). Dette gjør den perfekt for bruk på støyfølsomme steder, som sykehus, skoler og butikker.