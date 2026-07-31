Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack
Den industrielle feiemaskinen KM 130/300 R I Bp Pack kombinerer robust konstruksjon med enkel betjening og kraftig feiing – for krevende bruksområder både innendørs og utendørs.
Robust, slitesterk og ideell for bruksområder med store mengder smuss og støv, både innendørs og utendørs: den industrielle feiemaskinen KM 130/300 R I Bp fra Kärcher. Den store avfallsbeholderen og den kraftige motoren tillater rengjøringsøkter på opptil 3,5 timer, mens den solide beskyttelsesrammen i metall og den enkle spakbetjeningen er perfekt tilpasset de tøffe forholdene i industrielle miljøer. Med standardfunksjoner som et høyeffektivt posefiltersystem og valgfri regulering av sidebørstehastigheten for effektivt å mate avfall til feievalsen med minimal støvspredning, garanterer KM 130/300 R I Bp praktisk talt støvfri feiing, selv i ekstremt støvete omgivelser. Det brukervennlige designet inkluderer også et komfortabelt sete, praktiske oppbevaringsrom og LED-indikatorlys som viser aktuell driftsstatus. Punkteringsfrie, solide gummihjul, LED-frontlykter og et varsellys er designet for å sikre trygghet i det umiddelbare arbeidsmiljøet. Andre tilgjengelige tilleggssett øker sikkerheten ytterligere og gjør maskinen til en rengjøringsspesialist. Batteri og lader er inkludert i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Enkel og robust spakbetjeningAlle viktige funksjoner kan enkelt betjenes via spaker for optimal bekvemmelighet. LED-indikatorlys viser driftsstatus. Praktisk 1-pedals betjening med veksler for fremover- og bakoverkjøring.
Hydraulisk tømmesystemAvfall kan tømmes trygt, enkelt og uten kontakt. Uanstrengt system for tømming av beholderen i en høyde på opptil 1,40 m.
Valgfri regulering av sidebørstehastighetOptimalt matesystem som dirigerer avfallet til feiebørsten. Reduserer effektivt støvspredning under feiing. Betydelig lavere støvpåvirkning for brukeren.
Brukervennlig, ergonomisk design
- Komfortsetet kan justeres for å passe brukerens høyde.
- Muliggjør utmattelsesfritt arbeid, selv over lengre perioder ved behov.
- Enkel tilgang til kontrollelementene for et avslappet arbeidsmiljø.
Store posefiltre
- Det store filterarealet holder støvnivået nede under feiing.
- Praktisk filterrengjøring med vibrerende motor.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
- Svært vedlikeholdsvennlig, noe som sparer tid og penger.
- Slitasjefri driftsteknologi.
- Ultraholdbar selv i tøffe arbeidsmiljøer.
Meget enkelt vedlikehold
- Enkelt tilgjengelig posefiltersystem.
- Vedlikeholdsvennlig teknologi med fullhydraulisk drift og ingen elektronikk.
Hydraulisk bakhjulsdrift med helgummidekk
- Enkel å manøvrere selv i trange rom.
- Punkteringssikre dekk laget av helgummi, slik at skarpe gjenstander ikke er noe problem.
Feiebrettprinsipp
- God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
- Minimal spredning av støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|36 / 4
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|10400
|Arbeidsbredde (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1300
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1550
|Batterikapasitet (Ah)
|360
|Batterispenning (V)
|36
|Batteritid (t)
|maks. 3,5
|Avfallsbeholder (l)
|300
|Stigningskapasitet (%)
|14
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|1300
|Vekt, klar til bruk (kg)
|1300
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1300
|Mål (L x B x H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- Lamellfilter
- Hjul i solid gummi
Utstyr
- Automatisk filterrengjøring
- Justerbar valsebørste
- Svevende børste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
Videoer
Bruksområder
- Behandlingsanlegg for byggemateriale
- Metallstøpeanlegg
- Metallforedlingsanlegg
- Lagerlokaler
- Byggeplasser
- Jern- og stålverk
- Materialbehandlingsanlegg