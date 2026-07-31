Robust, slitesterk og ideell for bruksområder med store mengder smuss og støv, både innendørs og utendørs: den industrielle feiemaskinen KM 130/300 R I Bp fra Kärcher. Den store avfallsbeholderen og den kraftige motoren tillater rengjøringsøkter på opptil 3,5 timer, mens den solide beskyttelsesrammen i metall og den enkle spakbetjeningen er perfekt tilpasset de tøffe forholdene i industrielle miljøer. Med standardfunksjoner som et høyeffektivt posefiltersystem og valgfri regulering av sidebørstehastigheten for effektivt å mate avfall til feievalsen med minimal støvspredning, garanterer KM 130/300 R I Bp praktisk talt støvfri feiing, selv i ekstremt støvete omgivelser. Det brukervennlige designet inkluderer også et komfortabelt sete, praktiske oppbevaringsrom og LED-indikatorlys som viser aktuell driftsstatus. Punkteringsfrie, solide gummihjul, LED-frontlykter og et varsellys er designet for å sikre trygghet i det umiddelbare arbeidsmiljøet. Andre tilgjengelige tilleggssett øker sikkerheten ytterligere og gjør maskinen til en rengjøringsspesialist. Batteri og lader er inkludert i leveransen.