Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack

Den industrielle feiemaskinen KM 130/300 R I Bp Pack kombinerer robust konstruksjon med enkel betjening og kraftig feiing – for krevende bruksområder både innendørs og utendørs.

Robust, slitesterk og ideell for bruksområder med store mengder smuss og støv, både innendørs og utendørs: den industrielle feiemaskinen KM 130/300 R I Bp fra Kärcher. Den store avfallsbeholderen og den kraftige motoren tillater rengjøringsøkter på opptil 3,5 timer, mens den solide beskyttelsesrammen i metall og den enkle spakbetjeningen er perfekt tilpasset de tøffe forholdene i industrielle miljøer. Med standardfunksjoner som et høyeffektivt posefiltersystem og valgfri regulering av sidebørstehastigheten for effektivt å mate avfall til feievalsen med minimal støvspredning, garanterer KM 130/300 R I Bp praktisk talt støvfri feiing, selv i ekstremt støvete omgivelser. Det brukervennlige designet inkluderer også et komfortabelt sete, praktiske oppbevaringsrom og LED-indikatorlys som viser aktuell driftsstatus. Punkteringsfrie, solide gummihjul, LED-frontlykter og et varsellys er designet for å sikre trygghet i det umiddelbare arbeidsmiljøet. Andre tilgjengelige tilleggssett øker sikkerheten ytterligere og gjør maskinen til en rengjøringsspesialist. Batteri og lader er inkludert i leveransen.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack: Enkel og robust spakbetjening
Enkel og robust spakbetjening
Alle viktige funksjoner kan enkelt betjenes via spaker for optimal bekvemmelighet. LED-indikatorlys viser driftsstatus. Praktisk 1-pedals betjening med veksler for fremover- og bakoverkjøring.
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack: Hydraulisk tømmesystem
Hydraulisk tømmesystem
Avfall kan tømmes trygt, enkelt og uten kontakt. Uanstrengt system for tømming av beholderen i en høyde på opptil 1,40 m.
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack: Valgfri regulering av sidebørstehastighet
Valgfri regulering av sidebørstehastighet
Optimalt matesystem som dirigerer avfallet til feiebørsten. Reduserer effektivt støvspredning under feiing. Betydelig lavere støvpåvirkning for brukeren.
Brukervennlig, ergonomisk design
  • Komfortsetet kan justeres for å passe brukerens høyde.
  • Muliggjør utmattelsesfritt arbeid, selv over lengre perioder ved behov.
  • Enkel tilgang til kontrollelementene for et avslappet arbeidsmiljø.
Store posefiltre
  • Det store filterarealet holder støvnivået nede under feiing.
  • Praktisk filterrengjøring med vibrerende motor.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
  • Svært vedlikeholdsvennlig, noe som sparer tid og penger.
  • Slitasjefri driftsteknologi.
  • Ultraholdbar selv i tøffe arbeidsmiljøer.
Meget enkelt vedlikehold
  • Enkelt tilgjengelig posefiltersystem.
  • Vedlikeholdsvennlig teknologi med fullhydraulisk drift og ingen elektronikk.
Hydraulisk bakhjulsdrift med helgummidekk
  • Enkel å manøvrere selv i trange rom.
  • Punkteringssikre dekk laget av helgummi, slik at skarpe gjenstander ikke er noe problem.
Feiebrettprinsipp
  • God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
  • Minimal spredning av støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk motor (likestrøm)
Motoreffekt (V/kW) 36 / 4
Maks. flatekapasitet (m²/t) 10400
Arbeidsbredde (mm) 1000
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1300
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1550
Batterikapasitet (Ah) 360
Batterispenning (V) 36
Batteritid (t) maks. 3,5
Avfallsbeholder (l) 300
Stigningskapasitet (%) 14
Kjørehastighet (km/t) 8
Vekt (med tilbehør) (kg) 1300
Vekt, klar til bruk (kg) 1300
Vekt inkludert emballasje (kg) 1300
Mål (L x B x H) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Scope of supply

  • Lamellfilter
  • Hjul i solid gummi

Utstyr

  • Automatisk filterrengjøring
  • Justerbar valsebørste
  • Svevende børste
  • Servostyring
  • Justerbar sugekraft
  • Feiebrettprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Hydraulisk løft av konteiner
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Ladeindikator
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 RI Bp Pack

Videoer

Bruksområder
  • Behandlingsanlegg for byggemateriale
  • Metallstøpeanlegg
  • Metallforedlingsanlegg
  • Lagerlokaler
  • Byggeplasser
  • Jern- og stålverk
  • Materialbehandlingsanlegg
Tilbehør