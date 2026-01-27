Feiemaskin med oppsug KM 150/500 R Bp Pack
Fullhydraulisk, industriell feiemaskin med robust design takler de tøffeste jobbene i bygg- og metallindustrien, støperier og andre bransjer med stort renholdsbehov.
KM 150/500 R Bp en batteridrevet feiemaskin med tre hjul, som imponerer med enkel håndtering. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger trygt opp fint støv og grov smuss. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. Valsebørstene tilpasses automatisk ujevne underlag og kan skiftes raskt uten verktøy. To horisontal monterte flate foldefiltre sikrer ren luft i områder med mye støv. Filterrensing gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY-Operation-konseptet.
Egenskaper og fordeler
Batteridrevet
- Utslippsfri drift.
- For utendørs og innendørs bruk.
- Lavt støynivå.
Dobbel skraper
- Svært effektiv filterrengjøring.
- Kan betjenes med et knappetrykk.
Brukervennlig EASY-Operation konsept
- Svært enkel betjening.
- Kort opplæringstid.
- Beskyttelse mot feil bruk.
Flatfilter
- Enkel håndtering og god tilgjengelighet.
- Laget av vaskbar polyester.
- Lang levetid.
Fleksibelt fotavtrykksystem
- Optimale feieresultater.
- Lav børsteslitasje.
- Tilpasser seg enkelt ulike gulvunderlag.
Hydraulisk tømmesystem
- Enkel og sikker tømming av avfall.
- Beholderen kan løftes opptil 1,52 m.
Feiebrettprinsipp
- God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
- Minimal spredning av støv.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Kan tilpasses individuelle rengjøringsbehov.
- Andre og tredje sidebørste er tilgjengelig på forespørsel.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
- Lite behov for vedlikehold.
- Ingen slitasje.
- Lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|48 / 10
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|12000
|Arbeidsbredde (mm)
|1200
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1500
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1800
|Batterispenning (V)
|48
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|500
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Filterflate (m²)
|7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|1398
|Vekt, klar til bruk (kg)
|2690
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1398
|Mål (L x B x H) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Justerbar valsebørste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
Videoer
Bruksområder
- For industri (støperier, sementfabrikker), logistikk og varelagre, parkeringsplasser, bygg- og anleggsbransjen, flyplasser og havner.