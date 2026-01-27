KM 150/500 R Bp en batteridrevet feiemaskin med tre hjul, som imponerer med enkel håndtering. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger trygt opp fint støv og grov smuss. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. Valsebørstene tilpasses automatisk ujevne underlag og kan skiftes raskt uten verktøy. To horisontal monterte flate foldefiltre sikrer ren luft i områder med mye støv. Filterrensing gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY-Operation-konseptet.