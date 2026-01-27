KM 150/500 R D er en dieseldrevet, fullhydraulisk, industriell feiemaskin med lavt dieselforbruk og utmerket ytelse. Denne robuste maskinen er egnet for ekstreme rengjøringsjobber i f.eks. i bygg- og anleggsbransjen, metallindustrien, i støperier og alle andre bransjer med behov for en maskin som håndterer mye og grov skitt. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger pålitelig opp fint støv og grov smuss. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujevne underlag, og det innovative feiesystemet reduserer slitasjen til et minimum. Hovedbørsten kan enkelt skiftes uten verktøy. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontalt monterte flate foldefiltre sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensing kan gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Motoren er også lett tilgjengelig. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY- Operation-konseptet. Et syklonfilter renser luften før den kommer inn i motoren og øker slik levetiden betraktelig.