Feiemaskin med oppsug KM 150/500 R D
Dieseldrevet, fullhydraulisk industriell feiemaskin med trehjulsdrift bak. Takler de tøffeste jobbene i bygg- og metallindustrien, støperier og andre bransjer med stort renholdsbehov.
KM 150/500 R D er en dieseldrevet, fullhydraulisk, industriell feiemaskin med lavt dieselforbruk og utmerket ytelse. Denne robuste maskinen er egnet for ekstreme rengjøringsjobber i f.eks. i bygg- og anleggsbransjen, metallindustrien, i støperier og alle andre bransjer med behov for en maskin som håndterer mye og grov skitt. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger pålitelig opp fint støv og grov smuss. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujevne underlag, og det innovative feiesystemet reduserer slitasjen til et minimum. Hovedbørsten kan enkelt skiftes uten verktøy. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontalt monterte flate foldefiltre sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensing kan gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Motoren er også lett tilgjengelig. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY- Operation-konseptet. Et syklonfilter renser luften før den kommer inn i motoren og øker slik levetiden betraktelig.
Egenskaper og fordeler
Effektivt filtersystemFlatt foldefilter med 7 m² filteroverflate. Effektiv rengjøring med dobbel skrape. For støvfri feiing.
Komfortabel arbeidsplassEnkel justering og personlig tilpassing. Alle skjermer er god synlige. Ekstrautstyr: Førerhus med oppvarming eller air-condition.
Enkel betjening, vedlikehold og service.Enkel teknologi med velprøvde komponenter: komplett hydraulisk drift, elektrisk i stedet for elektronisk. Enkel tilgang til motoren for raskt og enkelt vedlikehold. Hovedvalsebørste og flatt foldefilter kan skiftes uten bruk av verktøy.
Diesel-drift
- Lange arbeidsintervaller.
- Kraftig motordrift.
Mulighet for chassis med 4 hjul
- Forbedrer veigrepet på glatt underlag og ujevne overflater.
- Øker kjørekomfort og sikkerhet.
- Ideell for sensitive overflater på grunn av lavt kontakttrykk.
Hydraulisk tømmesystem
- Enkel og sikker tømming av avfall.
- Beholderen kan løftes opptil 1,52 m.
Feiebrettprinsipp
- God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
- Minimal spredning av støv.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Enkel tilpasning til individuelle rengjøringsbehov.
- Imponerende utstyr (f.eks. komfortabelt førerhus, klimaanlegg, oppvarming).
- Andre og tredje sidebørste tilgjengelig på forespørsel.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
- Svært lavt vedlikeholdsbehov.
- Ingen slitasje.
- Svært holdbar.
Syklonfilter
- Lengre driftstid for motorfilteret.
- Utvidede vedlikeholdsintervaller.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Fremdrift
|Firetakstsmotor
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|18,6
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|18000
|Arbeidsbredde (mm)
|1200
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1500
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1800
|Avfallsbeholder (l)
|500
|Stigningskapasitet (%)
|18
|Kjørehastighet (km/t)
|12
|Filterflate (m²)
|7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|1440
|Vekt, klar til bruk (kg)
|1440
|Mål (L x B x H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Justerbar valsebørste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
Videoer
Bruksområder
- For industri (støperier, sementfabrikker), logistikk og varelagre, parkeringsplasser, bygg- og anleggsbransjen, flyplasser og havner.