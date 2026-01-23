BD 43/25 C er en kompakt, manøvrerbar, stillegående gulvvaskemaskin som er enkel å betjene og drives med batterier. Maskinen har diskteknologi, et arbeidsområde på 43 cm og tankvolum på 25 liter. Maskinen er ideell for små områder med mange møbler. Den er enkel å bruke og gir et godt overblikk over området som skal rengjøres. BD 43/25 C med EASY-Operation-system, har gule kontrollelementer og er enkel å betjene, selv for brukere uten opplæring. Maskinen er i tillegg enkel å rengjøre. Vi anbefaler å bruke denne maskinen til grunnleggende vedlikeholdsrengjøring av arealer opptil 900 m². Rette og buede naler er tilgjengelig, og disse kan bestilles separat.