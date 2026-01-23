Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp
Gulvvaskemaskinen, BD 43/25 C, er batteridrevet og økonomisk. Den har diskbørster og rengjør opptil 1700 m²/t. Til grunnleggende vedlikeholdsrengjøring av arealer opptil 900 m².
BD 43/25 C er en kompakt, manøvrerbar, stillegående gulvvaskemaskin som er enkel å betjene og drives med batterier. Maskinen har diskteknologi, et arbeidsområde på 43 cm og tankvolum på 25 liter. Maskinen er ideell for små områder med mange møbler. Den er enkel å bruke og gir et godt overblikk over området som skal rengjøres. BD 43/25 C med EASY-Operation-system, har gule kontrollelementer og er enkel å betjene, selv for brukere uten opplæring. Maskinen er i tillegg enkel å rengjøre. Vi anbefaler å bruke denne maskinen til grunnleggende vedlikeholdsrengjøring av arealer opptil 900 m². Rette og buede naler er tilgjengelig, og disse kan bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Robuste og holdbare kontrollelementerBeregnet for daglig bruk. Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Enkel i bruk med EASY-Operation PanelSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Magnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Liten, kompakt maskinSvært manøvrerbar og enkel å bruke. God oversikt over overflatene som skal rengjøres.
Stort batterirom for alle standard batterityper
- Lett tilgjengelig batterirom ved skifte av batterier.
- Også egnet for drift over flere skift.
Home-Base system
- Mulighet for å montere fester for ledninger, beholdere, mopp etc.
- Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
Prisgunstig innstegsmodell i 25-35 liters klassen
- Mye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse.
- Redusert til de viktigste egenskapene.
Gule og godt synlige betjeningselementer
- Gule kontrollelementer forenkler drift og reduserer opplæringstid.
Rette eller buede naler er tilgjengelige.
- Tillater optimal tilpasning til de gjeldende gulvforholdene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|750
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|25 / 25
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1720
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1250
|Batteri (V)
|24
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,7
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|44
|Mål (L x B x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer