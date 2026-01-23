Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp

Gulvvaskemaskinen, BD 43/25 C, er batteridrevet og økonomisk. Den har diskbørster og rengjør opptil 1700 m²/t. Til grunnleggende vedlikeholdsrengjøring av arealer opptil 900 m².

BD 43/25 C er en kompakt, manøvrerbar, stillegående gulvvaskemaskin som er enkel å betjene og drives med batterier. Maskinen har diskteknologi, et arbeidsområde på 43 cm og tankvolum på 25 liter. Maskinen er ideell for små områder med mange møbler. Den er enkel å bruke og gir et godt overblikk over området som skal rengjøres. BD 43/25 C med EASY-Operation-system, har gule kontrollelementer og er enkel å betjene, selv for brukere uten opplæring. Maskinen er i tillegg enkel å rengjøre. Vi anbefaler å bruke denne maskinen til grunnleggende vedlikeholdsrengjøring av arealer opptil 900 m². Rette og buede naler er tilgjengelig, og disse kan bestilles separat.

Egenskaper og fordeler
Robuste og holdbare kontrollelementer
Beregnet for daglig bruk. Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Magnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Liten, kompakt maskin
Svært manøvrerbar og enkel å bruke. God oversikt over overflatene som skal rengjøres.
Stort batterirom for alle standard batterityper
  • Lett tilgjengelig batterirom ved skifte av batterier.
  • Også egnet for drift over flere skift.
Home-Base system
  • Mulighet for å montere fester for ledninger, beholdere, mopp etc.
  • Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
Prisgunstig innstegsmodell i 25-35 liters klassen
  • Mye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse.
  • Redusert til de viktigste egenskapene.
Gule og godt synlige betjeningselementer
  • Gule kontrollelementer forenkler drift og reduserer opplæringstid.
Rette eller buede naler er tilgjengelige.
  • Tillater optimal tilpasning til de gjeldende gulvforholdene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 430
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 750
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 25 / 25
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1720
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1250
Batteri (V) 24
Batteritid (t) maks. 2
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vannforbruk (l/min) maks. 2,7
Nominell inngangseffekt (W) 1100
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 44
Mål (L x B x H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler