Utstyrt med et vedlikeholdsfritt litium-ion-batteri (80 Ah) og hurtiglader som standard, kun 2 timers ladetid: BD 50/50 C Bp Pack kompakt gulvvaskemaskin med 50 l tanker.

Med sitt kompakte design, to 50 liters tanker for rent og skittent vann, og en arbeidsbredde på 51 cm, gir vår lettmanøvrerte BD 50/50 C Classic Bp Pack kombimaskin optimal oversikt over området som skal rengjøres. Den stillegående roterende børsten gjør at maskinen velegnet til bruk også i støysensitive miljøer. Gummiskrapen og det innfellbare børstehodet for enkel transport er laget av støpt aluminium i høy kvalitet og betjenes manuelt. Det brukervennlige designet fjerner behovet for kompliserte rengjøringsprogrammer og innkjøringsfaser – start og stopp av børstemotor og sugeturbin styres enkelt med en sentral betjeningshendel. Et kraftig lithium-ion-batteri med 80 Ah kapasitet og hurtiglader er standardutstyr, noe som gjør rask lading og mellomlading ved behov enkelt.

Egenskaper og fordeler
Litium-ion-batterier med lang levetid
  • Lang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading.
  • Vedlikeholdsfritt batterisystem uten påfylling med vann.
Kompakt og robust konstruksjon
  • Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
  • Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
  • Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
  • Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
  • Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
  • Enkelt konsept med selvforklarende symboler og oversiktlig kontrollpanel.
  • Svært kort opplæringstid.
Praktisk fire-hjulsystem
  • Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
  • Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats.
Robust standard chassis
  • Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
  • Øker driftssikkerheten.
Sugesystem med unikt design
  • Øker brukervennligheten.
  • Reduserer driftsstøy.
Separat system med skittenvannstank
  • Svært enkel å rengjøre.
  • Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
  • For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
  • Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
  • For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
  • Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 50 / 50
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2040
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1200
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 24 / 90
Batteritid (t) 2,5
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (kg) 23
Snubredde (mm) 1240
Vannforbruk (l/min) maks. 2,3
Lydnivå (dB) 66
Vekt uten tilbehør (kg) 53
Mål (L x B x H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batteri og lader inkludert
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
  • Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
  • Også egnet for rengjøring i detaljhandel, kantiner eller kontorer
  • For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
  • Dagligvare
  • For renhold i helsenæringen, transportsektoren og i industrien
  • Industri
  • Bil
