Med sitt kompakte design, to 50 liters tanker for rent og skittent vann, og en arbeidsbredde på 51 cm, gir vår lettmanøvrerte BD 50/50 C Classic Bp Pack kombimaskin optimal oversikt over området som skal rengjøres. Den stillegående roterende børsten gjør at maskinen velegnet til bruk også i støysensitive miljøer. Gummiskrapen og det innfellbare børstehodet for enkel transport er laget av støpt aluminium i høy kvalitet og betjenes manuelt. Det brukervennlige designet fjerner behovet for kompliserte rengjøringsprogrammer og innkjøringsfaser – start og stopp av børstemotor og sugeturbin styres enkelt med en sentral betjeningshendel. Et kraftig lithium-ion-batteri med 80 Ah kapasitet og hurtiglader er standardutstyr, noe som gjør rask lading og mellomlading ved behov enkelt.