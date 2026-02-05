Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Utstyrt med et vedlikeholdsfritt litium-ion-batteri (80 Ah) og hurtiglader som standard, kun 2 timers ladetid: BD 50/50 C Bp Pack kompakt gulvvaskemaskin med 50 l tanker.
Med sitt kompakte design, to 50 liters tanker for rent og skittent vann, og en arbeidsbredde på 51 cm, gir vår lettmanøvrerte BD 50/50 C Classic Bp Pack kombimaskin optimal oversikt over området som skal rengjøres. Den stillegående roterende børsten gjør at maskinen velegnet til bruk også i støysensitive miljøer. Gummiskrapen og det innfellbare børstehodet for enkel transport er laget av støpt aluminium i høy kvalitet og betjenes manuelt. Det brukervennlige designet fjerner behovet for kompliserte rengjøringsprogrammer og innkjøringsfaser – start og stopp av børstemotor og sugeturbin styres enkelt med en sentral betjeningshendel. Et kraftig lithium-ion-batteri med 80 Ah kapasitet og hurtiglader er standardutstyr, noe som gjør rask lading og mellomlading ved behov enkelt.
Egenskaper og fordeler
Litium-ion-batterier med lang levetid
- Lang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading.
- Vedlikeholdsfritt batterisystem uten påfylling med vann.
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Enkelt konsept med selvforklarende symboler og oversiktlig kontrollpanel.
- Svært kort opplæringstid.
Praktisk fire-hjulsystem
- Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
- Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats.
Robust standard chassis
- Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
- Øker driftssikkerheten.
Sugesystem med unikt design
- Øker brukervennligheten.
- Reduserer driftsstøy.
Separat system med skittenvannstank
- Svært enkel å rengjøre.
- Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
- For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
- Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
- For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
- Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 2040
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1200
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|24 / 90
|Batteritid (t)
|2,5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|23
|Snubredde (mm)
|1240
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Lydnivå (dB)
|66
|Vekt uten tilbehør (kg)
|53
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batteri og lader inkludert
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
- Også egnet for rengjøring i detaljhandel, kantiner eller kontorer
- For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
- Dagligvare
- For renhold i helsenæringen, transportsektoren og i industrien
- Industri
- Bil