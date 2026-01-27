Med den kompakte gulvvaskemaskinen BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid optimal utsikt over området som skal rengjøres. Maskinen har batteridrift og sofitikert disktenologi, og EASY Operation panelet gjør betjeningen enkel. Maskinens innstillings- og justeringsmuligheter av funksjoner er begrenset slik at opplæringen går raskt. Vi anbefaler BD 50/50 Bp Pack Classic for bruk i butikker, hoteller eller helseinstutisjoner.