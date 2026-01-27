Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic
BD 50/50 C Bp Pack Classic er en rimelig og kompakt nybegynnermodell i klassen med batteridrevne gulvvaskemaskiner. Maskinen tillater arealytelser på opptil 2000 m²/t.
Med den kompakte gulvvaskemaskinen BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid optimal utsikt over området som skal rengjøres. Maskinen har batteridrift og sofitikert disktenologi, og EASY Operation panelet gjør betjeningen enkel. Maskinens innstillings- og justeringsmuligheter av funksjoner er begrenset slik at opplæringen går raskt. Vi anbefaler BD 50/50 Bp Pack Classic for bruk i butikker, hoteller eller helseinstutisjoner.
Egenskaper og fordeler
Utstyrt med magnetventil og transportrull for maksimal komfortMagnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Den utbrettbare transportrullen gjør det mulig å få til en praktisk totrinnsmetode. Sammenleggbar transportrull forenkler transporten av maskinen betydelig.
Enkel i bruk med EASY-Operation PanelSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Kostnadseffeltiv innstegsmodellMye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse. Redusert til de mest nødvendige funksjonene.
Stort tankvolum med kompakte dimensjoner
- Svært enkel å manøvrere
- Gir føreen god oversikt over rengjøringsflaten.
Stort batterirom for alle standard batterityper
- Batterirommet er lett tilgjengelig slik at det er raskt å bytte batteri.
- Også egnet for drift over flere skift.
Home-Base system
- Fester til ekstra utstyr og tilbehør kan fås.
- Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
EASY-Operation Panel
- Betjenes med en bryter
- Svært enkel å bruke.
Enkel betjening med funksjoner markert i gult
- Enkel innføring gir kort opplæringstid, også for ufaglært personell.
Robuste og holdbare kontrollelementer
- Egnet for daglig bruk.
- Svært lang holdbarhet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|900
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 2040
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1200
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Ladetid for batteri (t)
|ca 12
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Snubredde (mm)
|1240
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1100
|Vekt uten tilbehør (kg)
|40
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer