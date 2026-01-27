Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic

BD 50/50 C Bp Pack Classic er en rimelig og kompakt nybegynnermodell i klassen med batteridrevne gulvvaskemaskiner. Maskinen tillater arealytelser på opptil 2000 m²/t.

Med den kompakte gulvvaskemaskinen BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid optimal utsikt over området som skal rengjøres. Maskinen har batteridrift og sofitikert disktenologi, og EASY Operation panelet gjør betjeningen enkel. Maskinens innstillings- og justeringsmuligheter av funksjoner er begrenset slik at opplæringen går raskt. Vi anbefaler BD 50/50 Bp Pack Classic for bruk i butikker, hoteller eller helseinstutisjoner.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Utstyrt med magnetventil og transportrull for maksimal komfort
Utstyrt med magnetventil og transportrull for maksimal komfort
Magnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Den utbrettbare transportrullen gjør det mulig å få til en praktisk totrinnsmetode. Sammenleggbar transportrull forenkler transporten av maskinen betydelig.
Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Kostnadseffeltiv innstegsmodell
Kostnadseffeltiv innstegsmodell
Mye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse. Redusert til de mest nødvendige funksjonene.
Stort tankvolum med kompakte dimensjoner
  • Svært enkel å manøvrere
  • Gir føreen god oversikt over rengjøringsflaten.
Stort batterirom for alle standard batterityper
  • Batterirommet er lett tilgjengelig slik at det er raskt å bytte batteri.
  • Også egnet for drift over flere skift.
Home-Base system
  • Fester til ekstra utstyr og tilbehør kan fås.
  • Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
EASY-Operation Panel
  • Betjenes med en bryter
  • Svært enkel å bruke.
Enkel betjening med funksjoner markert i gult
  • Enkel innføring gir kort opplæringstid, også for ufaglært personell.
Robuste og holdbare kontrollelementer
  • Egnet for daglig bruk.
  • Svært lang holdbarhet
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 900
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 50 / 50
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2040
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1200
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Batteritid (t) maks. 3
Ladetid for batteri (t) ca 12
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Snubredde (mm) 1240
Vannforbruk (l/min) maks. 2,3
Lydnivå (dB) 66
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1100
Vekt uten tilbehør (kg) 40
Mål (L x B x H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler