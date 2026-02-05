BD 50/50 C Classic Bp Pack har en arbeidsbredde på 51 cm og kompakte tanker for rent- og skittenvann. Det gir svært god manøverbarhet og optimal oversikt over området som skal rengjøres. Det stillegående diskbørstehodet så vel som litium-ion-batteriet med 80 Ah-kapasitet, tillater rengjøring i opptil 2 timer - også i støyfølsomme områder. Den opptil firedelte syklusstabiliteten til det vedlikeholdsfrie litium-ion-batteriet sammenlignet med tradisjonelle blybatterier, reduserer maskinens totale kostnader betydelig og sikrer samtidig maksimal maskintilgjengelighet.