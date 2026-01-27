Den integrerte fremdriften som hjelper til med å forflytte maskinen i helninger, er en av de mest påfallende egenskapene til gulvvaskemaskinen, BD 80/100 W Bp Classic. Den batteridrevne, håndstyrte maskinen er optimalt forberedt for daglig og krevende bruk. For eksempel er svært utsatte komponenter, som sugenaler og diskbørstehode, laget av solid formstøpt aluminium og tåler ekstremt høye belastninger. Det godt testede driftskonseptet med fjærklips på baksiden av håndtaket, den enkle økningen av børstetrykket fra 40 til 68 kilo for ekstra gjenstridig smuss eller fjerning av belegg, samt den trinnløse reguleringen av transport- og rengjøringshastighet på opptil 5 km/t, er svært praktisk for brukeren. Den store arbeidsbredden på 80 centimeter og tanken på 100 liter tillater langvarig og effektiv rengjøring med en arealkapasitet på inntil 4800 m² i timen. Det smarte konseptet suppleres med Home Base-adapteren, som gjør det mulig å ta med manuelt rengjøringsutstyr. Dette fører til enda høyere effektivitet samtidig som brukerkomforten forbedres betydelig.