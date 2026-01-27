Gulvvaskemaskin BD 80/100 W Bp Classic
Den batteridrevne gulvvaskemaskin vår, BD 80/100 W Bp Classic, som du går bak, med arbeidsbredde på 80 cm og tankvolumet på 100 liter, sikrer effektiv og langvarig rengjøring.
Den integrerte fremdriften som hjelper til med å forflytte maskinen i helninger, er en av de mest påfallende egenskapene til gulvvaskemaskinen, BD 80/100 W Bp Classic. Den batteridrevne, håndstyrte maskinen er optimalt forberedt for daglig og krevende bruk. For eksempel er svært utsatte komponenter, som sugenaler og diskbørstehode, laget av solid formstøpt aluminium og tåler ekstremt høye belastninger. Det godt testede driftskonseptet med fjærklips på baksiden av håndtaket, den enkle økningen av børstetrykket fra 40 til 68 kilo for ekstra gjenstridig smuss eller fjerning av belegg, samt den trinnløse reguleringen av transport- og rengjøringshastighet på opptil 5 km/t, er svært praktisk for brukeren. Den store arbeidsbredden på 80 centimeter og tanken på 100 liter tillater langvarig og effektiv rengjøring med en arealkapasitet på inntil 4800 m² i timen. Det smarte konseptet suppleres med Home Base-adapteren, som gjør det mulig å ta med manuelt rengjøringsutstyr. Dette fører til enda høyere effektivitet samtidig som brukerkomforten forbedres betydelig.
Egenskaper og fordeler
Svært utsatte komponenter som nal og børstehode laget i aluminium av høy kvalitetRobust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater. Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Børstekontakttrykket kan justeres i 2 trinnKan økes manuelt fra 40 til 68 kilo ved behov. Lavere kontakttrykk ved lettere tilsmussing eller på ømfintlige gulv. Høyere kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Effektiv og kraftig drivmotor på 300 wattBidrar også til enkel forsering av hellinger og mindre kraftanstrengelse fra brukeren. Kjørehastigheten kan justeres med tilgjengelig potensiometer.
Fargede og lett synlige betjeningsanordninger
- Fargekodede betjeningsanordninger gir enklere bruk og kortere opplæring.
Smart Home Base-system
- Tilleggsutstyr for feste av manuelt rengjøringsutstyr som f.eks. kroker, beholdere, mopp, osv.
Rimelig maskin fra det klassiske utvalget
- Svært mye for pengene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|810
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1090
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|100 / 100
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2400
|Batteri (V)
|24
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1900
|Tillatt totalvekt (kg)
|435
|Vekt uten tilbehør (kg)
|110,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell til vedlikeholdsrengjøring i varehandel, hobbyforretninger, kjøpesentre, industri, på flyplasser.