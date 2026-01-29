Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack

BD 30/4 C Bp Pack er en allsidig gulvvaskemaskin med svært kompakt design, og den veier kun 20 kg. Maskinen gir effektiv rengjøring av overflater på opptil 300 m².

Med batteridrift, og dermed fri for ledninger og fare for å snuble over dem, gir den ultrakompakte gulvvaskemaskinen BD 30/4 C Bp Pack en imponerende ytelse på mindre områder opptil 300 m². Uansett om det er naturlig eller kunstig stein, epoxy, linoleum eller PVC, er maskinen betydelig raskere og mer grundig enn manuell rengjøring. Den kan også suge i revers og alle andre retninger, takket være de rotebare nalene som gjør det enkelt å manøvrere. Det velutformede og svært brukervennlige betjeningskonseptet med fargekodede elementer gjør det også enkelt å bytte ut det kraftige og raskt oppladbare litium-ion-batteriet. Maskinens lave vekt på bare 20 kg forenkler bruken over flere etasjer, selv når heis ikke er tilgjengelig.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack: Kraftig litiumionbatteri inkludert
Kraftig litiumionbatteri inkludert
Helt vedlikeholdsfritt og med en batterilevetid som er flere ganger lenger enn vanlige batterier. Problemfri delvis eller halv lading er mulig.
Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack: Liten størrelse
Liten størrelse
Lite plassbehov ved lagring. Kan også transporteres i personbil.
Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack: Buet nal
Buet nal
Pålitelig oppsuging av vann, selv i knappe kurver. Oppsuging i bakoverbevegelse er også mulig, om nødvendig. Inkludert myk, oljeresistent nal av polyuretan.
Liten, ekstern batterilader inkludert
  • Enkel å oppbevare.
  • Kan brukes i ethvert strømuttak.
  • Gjør det mulig med korte ladetider.
Komponenter og materialer av konsistent høy kvalitet
  • Lås og chassis er laget av høykvalitets aluminium.
  • Robust og holdbar kvalitet.
Økonomisk eco!efficiency-modus
  • Bidrar til å spare vann og forlenger batteriets brukstid.
  • Sparer kostnader med lange rengjøringsintervaller og reduserer forbruket av rengjøringsmidler.
  • Reduserer driftsstøy.
Svært kompakt, smidig og manøvrerbar
  • Effektiv rengjøring av små overflater med mange gjenstander.
  • Justerbart håndtak gjør det mulig å flytte seg bort fra vegger i 90 graders vinkel.
Lav vekt (20 kg)
  • Letter transport.
  • Ikke behov for heis for bruk i flere etasjer.
  • Kan lett plasseres i et kjøretøy av én person.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 280
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 325
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 4 / 4
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 900
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 600
Batteri (V/Ah) 36,5 / 5,2
Batteritid (t) maks. 1
Ladetid for batteri (t) 3
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 150
Børstetrykk (g/cm²/kg) 20 / 10
Vannforbruk (l/min) 1
Lydnivå (dB) maks. 70
Nominell inngangseffekt (W) maks. 240
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 19,8
Mål (L x B x H) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • Transporthjul
  • Buet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack
Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.