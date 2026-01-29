Gulvvaskemaskin BD 30/4 C Bp Pack
BD 30/4 C Bp Pack er en allsidig gulvvaskemaskin med svært kompakt design, og den veier kun 20 kg. Maskinen gir effektiv rengjøring av overflater på opptil 300 m².
Med batteridrift, og dermed fri for ledninger og fare for å snuble over dem, gir den ultrakompakte gulvvaskemaskinen BD 30/4 C Bp Pack en imponerende ytelse på mindre områder opptil 300 m². Uansett om det er naturlig eller kunstig stein, epoxy, linoleum eller PVC, er maskinen betydelig raskere og mer grundig enn manuell rengjøring. Den kan også suge i revers og alle andre retninger, takket være de rotebare nalene som gjør det enkelt å manøvrere. Det velutformede og svært brukervennlige betjeningskonseptet med fargekodede elementer gjør det også enkelt å bytte ut det kraftige og raskt oppladbare litium-ion-batteriet. Maskinens lave vekt på bare 20 kg forenkler bruken over flere etasjer, selv når heis ikke er tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Kraftig litiumionbatteri inkludertHelt vedlikeholdsfritt og med en batterilevetid som er flere ganger lenger enn vanlige batterier. Problemfri delvis eller halv lading er mulig.
Liten størrelseLite plassbehov ved lagring. Kan også transporteres i personbil.
Buet nalPålitelig oppsuging av vann, selv i knappe kurver. Oppsuging i bakoverbevegelse er også mulig, om nødvendig. Inkludert myk, oljeresistent nal av polyuretan.
Liten, ekstern batterilader inkludert
- Enkel å oppbevare.
- Kan brukes i ethvert strømuttak.
- Gjør det mulig med korte ladetider.
Komponenter og materialer av konsistent høy kvalitet
- Lås og chassis er laget av høykvalitets aluminium.
- Robust og holdbar kvalitet.
Økonomisk eco!efficiency-modus
- Bidrar til å spare vann og forlenger batteriets brukstid.
- Sparer kostnader med lange rengjøringsintervaller og reduserer forbruket av rengjøringsmidler.
- Reduserer driftsstøy.
Svært kompakt, smidig og manøvrerbar
- Effektiv rengjøring av små overflater med mange gjenstander.
- Justerbart håndtak gjør det mulig å flytte seg bort fra vegger i 90 graders vinkel.
Lav vekt (20 kg)
- Letter transport.
- Ikke behov for heis for bruk i flere etasjer.
- Kan lett plasseres i et kjøretøy av én person.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|280
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|325
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|4 / 4
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|900
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|600
|Batteri (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Batteritid (t)
|maks. 1
|Ladetid for batteri (t)
|3
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|150
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Vannforbruk (l/min)
|1
|Lydnivå (dB)
|maks. 70
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 240
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|19,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- Transporthjul
- Buet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.