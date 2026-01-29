Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Bp Pack 36/75

Vår lette og svært kompakte batteridrevne BR 30/4 C Bp Pack gulvvaskemaskin sikrer tørre og sklisikre gulv umiddelbart etter rengjøring, og veier kun 14 kg.

Som manuell rengjøring, bare mye bedre! Vår batteridrevne gulvvaskemaskin, BR 30/ 4 C Bp Pack, er et reelt alternativ til manuell rengjøring av harde overflater på opptil 200 m². Dette er mulig på grunn av den kompakte formen, den svært lette vekt på 14 kilo og det holdbare litiumionbatteriet med 30-minutters driftstid. Kontakttrykket, som er ti ganger større enn for en konvensjonell mopp, og en valsehastighet på ca. 1500 omdreininger, sikrer betydelig bedre rengjøringsresultater. Oppsuging er mulig både fremover og bakover. Ved spesielt gjenstridig smuss kan nalene heves for å forlenge kontakttiden til rengjøringsmiddelet. Umiddelbart etter rengjøring er resultatet et rent og tørt, og dermed sklisikkert, gulv. Den svært mobile, batteridrevne maskinen er ideell for rengjøring av gulv i små butikker, restauranter, bensinstasjoner, supermarkeder, sanitære områder, kjøkken, eller i tillegg til eksisterende større gulvvaskemaskiner.

Egenskaper og fordeler
Hurtigroterende valsebørste
  • 10 ganger høyere kontakttrykk enn ved manuell rengjøring.
  • Valsebørsten er velegnet for rengjøring på ujevne overflater og skjøter.
  • Børstevalsen forenkler fremdriften.
Hurtigtørkende
  • Myke gumminaler fjerner fukt ved manøvrering både forover og bakover.
  • For intensiv rengjøring kan oppsug slås på med fotpedal.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 300
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 300
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 4 / 4
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 200
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 150
Batteritype Avtakbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Kapasitet (Ah) 7,5
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Kjøretid per batterilading (min) maks. 35
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Ladestrøm (A) 6
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 1270
Børstetrykk (g/cm²) 100
Vannforbruk (l/min) 0,3
Lydnivå (dB) maks. 72,4
Nominell inngangseffekt (W) 550
Farge antrasitt
Mål (L x B x H) (mm) 365 x 345 x 1162

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Transporthjul
  • Valsebørste: 1 Stk
  • 2 rette gumminaler: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
