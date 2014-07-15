Gulvvaskemaskin BR 40/10 C ADV

BR 40/10 C er den mest økonomiske maskinen i klassen. Den kompakte og kraftige maskinen har en arbeidsbredde på 400 mm og et tankvolum på 10 liter. Advance-versjonen har ekstra transporthjul og funksjon for justering av børstetrykket.

Denne kompakte gulvvaskemaskinen er fleksibel i bruk. Stille oppskrubbing og oppsuging er mulig i begge retninger. Den har et sammenleggbart skyvehåndtak og avtakbare tanker som lett kan transporteres med et låsbart bærehåndtak. Børster og sugelepper kan byttes ut i løpet av få sekunder, uten bruk av verktøy.

Egenskaper og fordeler
Rask og kraftig
  • 2 stk høyhastighets valsebørster med høyt kontakttrykk.
  • 2 stk naler fjerner vann ved manøvrering både forover og bakover.
  • Rask opptørking av gulv etter rengjøring.
Lav rekkevidde
  • Kommer til under møbler.
  • Håndtaket kan dyttes både forover og bakover.
  • Avtakbar vanntank.
Enkel å vedlikeholde
  • Enkel utskiftning av naler og børster uten verktøy.
  • Utleggslist for rent vann kan enkelt tas av for rengjøring og vedlikehold.
  • Alle elektriske komponenter er lett tilgjengelig for både bruk og vedlikehold.
Ergonomisk håndtak
  • For bedre brukskomfort.
  • Integrert kontroll for vannmengde og børster.
  • Enkel å transportere og oppbevare.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Nettdrift
Arbeidsbredde for børste (mm) 400
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 400
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 10 / 10
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 400
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 300
Børstehastighet (rpm) 1100
Børstetrykk (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Vannforbruk (l/min) 1
Lydnivå (dB) maks. 75
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2300
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 35,5
Mål (L x B x H) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Transporthjul
  • 2 rette gumminaler: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Nettdrift
  • Variabelt kontakttrykk
