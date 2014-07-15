Gulvvaskemaskin BR 40/10 C ADV
BR 40/10 C er den mest økonomiske maskinen i klassen. Den kompakte og kraftige maskinen har en arbeidsbredde på 400 mm og et tankvolum på 10 liter. Advance-versjonen har ekstra transporthjul og funksjon for justering av børstetrykket.
Denne kompakte gulvvaskemaskinen er fleksibel i bruk. Stille oppskrubbing og oppsuging er mulig i begge retninger. Den har et sammenleggbart skyvehåndtak og avtakbare tanker som lett kan transporteres med et låsbart bærehåndtak. Børster og sugelepper kan byttes ut i løpet av få sekunder, uten bruk av verktøy.
Egenskaper og fordeler
Rask og kraftig
- 2 stk høyhastighets valsebørster med høyt kontakttrykk.
- 2 stk naler fjerner vann ved manøvrering både forover og bakover.
- Rask opptørking av gulv etter rengjøring.
Lav rekkevidde
- Kommer til under møbler.
- Håndtaket kan dyttes både forover og bakover.
- Avtakbar vanntank.
Enkel å vedlikeholde
- Enkel utskiftning av naler og børster uten verktøy.
- Utleggslist for rent vann kan enkelt tas av for rengjøring og vedlikehold.
- Alle elektriske komponenter er lett tilgjengelig for både bruk og vedlikehold.
Ergonomisk håndtak
- For bedre brukskomfort.
- Integrert kontroll for vannmengde og børster.
- Enkel å transportere og oppbevare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|400
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|400
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|10 / 10
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|400
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|300
|Børstehastighet (rpm)
|1100
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vannforbruk (l/min)
|1
|Lydnivå (dB)
|maks. 75
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2300
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|35,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Transporthjul
- 2 rette gumminaler: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Nettdrift
- Variabelt kontakttrykk
