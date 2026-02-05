HD 4/11 C Bp Battery er den første batteridrevne, profesjonelle høytrykksvaskeren vår. Den kan brukes vertikalt og horisontalt og imponerer med en rekke egenskaper av høy kvalitet, som et topplokk av messing, automatisk trykkavlastning og smart oppbevaringsplass for tilbehør. Også med på laget: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksdysen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. Maskinen er ideell for vaktmestere, innen landskapsarkitektur og for kommunale oppgaver og drives med to kraftige 36 V litiumionbatterier som ikke leveres sammen med maskinen. Batteriene våre på 36 V er kompatible med andre maskiner fra samme serie og garanterer lange brukstider og utmerket rengjøringsytelse. For lettere tilsmussing anbefaler vi å bruke innstillingen eco!efficiency for å forlenge batterilevetiden med opptil 34 minutter.