Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Battery
Ideell for vaktmestere, innen landskapsarkitektur og til kommunale oppgaver: HD 4/11 C Battery er den første batteridrevne, profesjonelle høytrykksvaskeren vår. Arbeider uavhengig, uten eksterne strømkilder.
HD 4/11 C Bp Battery er den første batteridrevne, profesjonelle høytrykksvaskeren vår. Den kan brukes vertikalt og horisontalt og imponerer med en rekke egenskaper av høy kvalitet, som et topplokk av messing, automatisk trykkavlastning og smart oppbevaringsplass for tilbehør. Også med på laget: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksdysen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. Maskinen er ideell for vaktmestere, innen landskapsarkitektur og for kommunale oppgaver og drives med to kraftige 36 V litiumionbatterier som ikke leveres sammen med maskinen. Batteriene våre på 36 V er kompatible med andre maskiner fra samme serie og garanterer lange brukstider og utmerket rengjøringsytelse. For lettere tilsmussing anbefaler vi å bruke innstillingen eco!efficiency for å forlenge batterilevetiden med opptil 34 minutter.
Egenskaper og fordeler
36 V batteriplattformHøy rengjøringsytelse og lange driftstider Kompatible batterier i flere sortiment Tidsbesparende hurtiglader
Økonomisk og effektivt eco!efficiency modusSparer energi og forlenger batteriets driftstid Redusert rengjøringsytelse for lettere skitt
KvalitetOvertrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid. Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Mobilitet
- Praktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
Svært høy fleksibilitet
- Høytrykksrengjøring uavhengig av eksterne strømkilder
- Kortere oppstartstid siden man ikke trenger å legge ut strømkabler
- Fullstendig uavhengig arbeid er også mulig ved hjelp av en sugeslange for eksterne vannkilder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Gjennomstrømning (l/t)
|320 - 400
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. trykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Kjøretid per batterilading (min)
|30 (7,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kabellengde for lader (m)
|1,2
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|20,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|23,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Sugeslange
Utstyr
- Automatisk stopp
Bruksområder
- For uavhengig, mobil høytrykksrengjøring, f.eks. for vaktmestere, i landskapsarbeid eller i offentlig sektor.
