Høytrykksvasker HD 7/18--4 Classic

Robust og allsidig høytrykksvasker med stålramme, 4-polet lavhastighetsmotor og veivakselpumpe med sylinderhode i messing for lang driftstid og minimalt vedlikeholdsbehov.

Den brukervennlige HD 7/18-4 M Classic høytrykksvaskeren fra Kärchers Classic-serie kombinerer robust konstruksjon med høykvalitets, holdbare komponenter og stor allsidighet. Denne mellomklassemaskinen er ideell for et bredt spekter av rengjøringsoppgaver, inkludert rengjøring av kjøretøy, produksjonsanlegg, landbruksmaskiner og utstyr, samt fasader og offentlige områder. Den slitesterke veivakselpumpen med sylinderhode i messing og sugefunksjon muliggjør arbeid med vanntemperaturer opptil 60 °C, og tilbyr justeringsmuligheter for vannmengde og arbeidstrykk. Den 4-polede lavhastighetsmotoren med redusert hastighet gir mindre slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Alle viktige komponenter er lett tilgjengelige for vedlikehold, takket være det enkle designet. HD 7/18-4 M Classic leveres med smart oppbevaring av tilbehør og EASY!Lock-koblinger som gjør utskifting av tilbehør raskt og enkelt.

Egenskaper og fordeler
4-polet lavhastighets elektrisk motor
4-polet lavhastighets elektrisk motor
Redusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje. Lang levetid på motoren. Svært lave motorvibrasjoner.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Enkelt vedlikehold
Enkelt vedlikehold
Alle viktige komponenter er tilgjengelige i noen få enkle trinn. Påfyllingsnivået og kvaliteten på oljen er lett å lese takket være inspeksjonsglasset. Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
  • Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
  • Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
  • Robust og holdbart utstyr.
  • Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
  • Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 376 / 424
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 700
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 70 - 180
Maks. trykk (bar) 220
Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 038
Vanngjennomstrøm 1″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 49,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 62,2
Mål (L x B x H) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Automatisk stopp
Videoer

Bruksområder
  • Høytrykksvask av kjøretøy
  • Kan brukes til rengjøring av fasader
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
  • Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.