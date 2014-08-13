Ringler avtrekksanlegg – Kärcher Group
Ringler er et selskap i Kärcher-gruppen, og tilbyr kraftige støvsugere og avtrekksløsninger for både enkel og avansert bruk. Med over 40 års erfaring med industristøvsugere og støvfjerningsteknologi kan Ringler garantere driftssikkerhet, kundefokus og bærekraft.
Kraftige avtrekksanlegg, kundeservice og teknisk rådgivning på høyeste nivå
En oversikt over våre tjenester
- Kundespesifikke avtrekksanlegg
- Teknisk kompetanse og prosjektledelse
- Planlegging, installasjon og igangkjøring
- Individuell innføring og opplæring
- Service, vedlikehold og levering av reservedeler
Våre målgrupper
Vi tilbyr kundespesifikke bransjeløsninger for alt fra metall- og plastbearbeiding til næringsmiddel- og legemiddelindustrien.
Metallbearbeiding
For oppsuging av alle typer av spon, støv og væsker – våre kunder bruker avsugningsanlegg ved nesten alle typer skjæreoperasjoner som fresing, boring, dreiing og saging samt sliping, avgrading og børsting. Vår anlegg sikrer forbedret arbeidssikkerhet og produktkvalitet.
Plastbearbeiding
Våre sentralstøvsugere er ideelle for fjerning av plastpartikler, spon og støv fra maskiner og arbeidsstasjoner uten avbrudd i produksjonen.
Næringsmiddelindustri
Avtrekksanlegg motvirker risikoen for støveksplosjoner i produksjonen. Støv fra næringsmidler suges opp for å gi et sikkert og komfortabelt arbeidsmiljø.
Legemiddelindustri
Vanlige bruksområder er produksjon og industrirengjøring. Filterklassifiseringene spenner fra L til M og H, og sørger for trygg separasjon av nesten alle farlige stoffer.