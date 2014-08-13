Ringler avtrekksanlegg – Kärcher Group

Ringler er et selskap i Kärcher-gruppen, og tilbyr kraftige støvsugere og avtrekksløsninger for både enkel og avansert bruk. Med over 40 års erfaring med industristøvsugere og støvfjerningsteknologi kan Ringler garantere driftssikkerhet, kundefokus og bærekraft.