Luftrenser AF 100 H13
AF 100 H13 er en mobil og høyeffektiv luftrenser med presis lasersensor og automatisk modus som fjerner virus og aerosoler fra luften på en pålitelig måte.
Luftrensing fra rengjøringsspesialistene: Kärchers luftrenser AF 100 H13 er en komplett løsning for høytrafikkerte innendørsarealer som klasserom, venterom og andre offentlige lokaler. Kjernen i maskinen er vårt nye High Protect H13 Solution-filter som pålitelig fjerner patogener, virus og aerosoler for å sikre et sunnere inneklima. Filteret har et ekstra belegg av sølvioner som eliminerer bakterier, mens et lag med aktivt kull nøytraliserer støv, pollen, lukt, flyktige organiske forbindelser og kjemiske damper. En presis, integrert lasersensor overvåker luften kontinuerlig og styrer den automatiske driftsmodusen for optimal effekt. På et oversiktlig display kan du enkelt følge med; et fargekodet diagram viser den generelle luftkvaliteten, sammen med detaljert informasjon om finstøvnivå og gjenværende filtertid. Takket være robuste hjul kan enheten enkelt flyttes mellom rom for å sikre ren luft der behovet er størst.
Egenskaper og fordeler
Høybeskyttelses H13 Solution filter, som standard.Nytt H13-filter for filtrering av patogener og aerosoler.
Kompakt og mobil designLett å flytte fra rom til rom, takket være enhetens robuste hjul.
Kraftig motor for rom på opptil 87 m².Vifte med tre hastighetsinnstillinger.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Displayet viser når filteret bør skiftes, og det kan enkelt gjøres av kunden.
Presis måling av den aktuelle luftkvaliteten ved hjelp av en lasersensor
- Luftkvaliteten vises i et fargekodet diagram (blått = veldig god, grønt = gjennomsnittlig, rødt = dårlig).
- Sensordata for det aktuelle finstøvinnholdet i luften (PM2.5) vises på det integrerte displayet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lydnivå (dB)
|min 25 - maks. 48
|Passende romstørrelse¹⁾ (m²)
|opptil 130
|Luftgjennomstrømning²⁾ (m³/t)
|opptil 650
|Filtereffektivitet i henhold til partikkelstørrelse (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 80
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 380 x 720
Utstyr
- Forfilter
- Aktivt kullfilter
- Høy beskyttelse 13-filter
- Dobbelt filtersystem
- Indikator for filterskifte
- Visning av luftkvalitet
- Betjening av enheten med berøringsfunksjon
- Automatisk modus
- Nattmodus
- Valser
- Lengde på ledning: 2.25 mm
Tilbehør
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