Feiebrett i gummi med kost og pose
Hygienisk feie- og oppsamlingssystem. Kanten på feiekosten er laget av gummi, og feiebrettet har et ergonomisk håndtak med gummiprofil.
Perfekt til rask fjerning av grov og våt smuss. Feie- og oppsamlingssystemet fra Kärcher, består av et feiebrett med ergonomisk håndtak og gummiprofil med anti-skli-egenskaper, samt en feiekost med nal som tilpasser seg alle gulvbelegg for pålitelig oppsamling av smuss. Nalen er mye enklere å rengjøre enn tradisjonelle systemer med en kost med buster. Det kompakte feie- og oppsamlingssystemet kan brukes med alle vanlige søppelsekker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Grønn
|Materiale
|ABS-plast / Aluminium / PP / gummi
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|320 x 150 x 970
|Mål, pakket (mm)
|320 x 150 x 970
Bruksområder
- Feiing