Feiebrett i gummi med kost og pose

Hygienisk feie- og oppsamlingssystem. Kanten på feiekosten er laget av gummi, og feiebrettet har et ergonomisk håndtak med gummiprofil.

Perfekt til rask fjerning av grov og våt smuss. Feie- og oppsamlingssystemet fra Kärcher, består av et feiebrett med ergonomisk håndtak og gummiprofil med anti-skli-egenskaper, samt en feiekost med nal som tilpasser seg alle gulvbelegg for pålitelig oppsamling av smuss. Nalen er mye enklere å rengjøre enn tradisjonelle systemer med en kost med buster. Det kompakte feie- og oppsamlingssystemet kan brukes med alle vanlige søppelsekker.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Grønn
Materiale ABS-plast / Aluminium / PP / gummi
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 320 x 150 x 970
Mål, pakket (mm) 320 x 150 x 970
Feiebrett i gummi med kost og pose
Bruksområder
  • Feiing