Perfekt til rask fjerning av grov og våt smuss. Feie- og oppsamlingssystemet fra Kärcher, består av et feiebrett med ergonomisk håndtak og gummiprofil med anti-skli-egenskaper, samt en feiekost med nal som tilpasser seg alle gulvbelegg for pålitelig oppsamling av smuss. Nalen er mye enklere å rengjøre enn tradisjonelle systemer med en kost med buster. Det kompakte feie- og oppsamlingssystemet kan brukes med alle vanlige søppelsekker.