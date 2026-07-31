Den 80 cm lange moppeholderen fra Kärcher, er en lett og 360-graders roterbar moppeholder for støvmopper (80 cm). Bomullsmopper kan krympe noe under vask under enkelte omstendigheter, derfor har vi laget festene individuelt justerbare. Den fleksible håndtakstilkoblingen gjør moppeholderen ideell for rengjøring av store områder med mange møbler og andre objekter. I tillegg er det enkelt å nå hjørner og kanter for effektiv rengjøring. Den lave vekten til moppeholderen gjør at brukeren kan arbeidet uten anstrengelser.