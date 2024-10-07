Støvmopp Buffy
Akryl U-åpning, kan vinkles opptil 240° og MultiLink-systemhåndtak med avtakbar hette.
Sammenleggbar støvkost for manuell støvtørking. For rask og effektiv rengjøring av overflater som kan være vanskelige å nå med tanke på høyde, dybde eller vinkel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|410 x 60
|Mål, pakket (mm)
|410 x 60 x 90
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
Videoer
Bruksområder
- Overflate – tørrengjøring