Støvmopp Buffy

Akryl U-åpning, kan vinkles opptil 240° og MultiLink-systemhåndtak med avtakbar hette.

Sammenleggbar støvkost for manuell støvtørking. For rask og effektiv rengjøring av overflater som kan være vanskelige å nå med tanke på høyde, dybde eller vinkel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (l x b) (mm) 410 x 60
Mål, pakket (mm) 410 x 60 x 90

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
Støvmopp Buffy

Videoer

Bruksområder
  • Overflate – tørrengjøring