VehiclePro Aktivt-skum RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Aktivt-skum RM 812 eco!perform er et effektivt, miljøvennlig og svanemerket vaskemiddel som beskytter både kjøretøyets overflate og øker børstens glideegenskaper.
VehiclePro Active Foam RM 812 eco!perform er spesielt miljøvennlig og sertifisert i henhold til de strenge kriteriene til Svanemerket. Når det brukes i bilvasksystemer, imponerer det skumintensive aktive skummet med meget gode rengjøringsresultater ved lave doser. Den miljøvennlige vaskemidlet fjerner likevel pålitelig oljer, fett og mineralsk smuss og øker samtidig glideegenskapene til børstene for rengjøring av biler og nyttekjøretøyer uten å skade lakken og reduserer tilsmussingen av børstene betydelig. Derfor brukes den også som børstesjampo. De overflateaktive stoffene er miljøkompatible og biologisk nedbrytbare i henhold til OECD-standardene og sikrer rask olje-vann-separasjon i oljeutskillere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13
|Vekt (kg)
|20,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Intensiv børsteshampo for bilvask
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Lager skum med mye volum
- Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
- Reduserer børstenes grad av tilsmussing
- Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Profesjonell bilvask
- Biler, nyttekjøretøy, sykler
- Biler