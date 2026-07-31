VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l

VehiclePro Klear!Glow RM 894 gir enestående lakkbeskyttelse mot miljømessige påvirkninger og gir en svært glansfull overflate. Drøy i bruk og lang effekt. VDA-kompatibel.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 fra Kärcher er et svært konsentrert, ekstremt økonomisk og VDA-kompatibelt vokspleieprodukt for både personbiler og kommersielle kjøretøy. Det er ideelt for bruk i bilvaskemaskiner og selvbetjente vaskeanlegg. Den effektive voksen skaper en høyglansbevarende overflate som beskytter lakken mot skadelige miljøpåvirkninger i opptil 8 påfølgende vasker. Den spesielle formuleringen fører til en overflateendring som gir bedre lysrefleksjon og dermed en varig, høyglans. I tillegg sikrer voksen utmerkede tørkeresultater takket være sine hydrofobe egenskaper. Med en ytelse på omtrent 100 biler per liter, representerer dette produktet også en maksimalt økonomisk løsning.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 4
Vekt inkludert emballasje (kg) 21
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør