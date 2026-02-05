Tidligere var bruk av tørrisblåsemaskiner utenkelig for mindre rengjøringsoppgaver innenfor vedlikehold av maskiner eller kjøretøy, produksjonsprosesser eller klargjøring av kjøretøy, ettersom logistikken for den nødvendige tørrisen var for kostbar. Med IB 10/15 L2P Advanced, den nyeste tørrisblåseren med integrert produksjon av tørris fra flytende CO₂, er dette nå mulig, selv på komplekse konturer som fremspring, lager eller spor, og på kraftig forurensning som fastbrente inkrustasjoner. Takket være den forbedrede tørrisproduksjonsprosessen kan den nye modellen produsere enda mer tørris og levere betydelig høyere rengjøringsytelse enn forgjengeren. Den behovsbaserte produksjonen av tørris-pellets, kjent som L2P-prosessen ("Liquid to Pellet"), forblir uendret. Siden flytende CO₂ kan lagres i gassflasker for ubegrenset tid, unngås den tidkrevende prosessen med tørrislogistikk. Maskinens lave forbruk av trykkluft reduserer også betydelig infrastrukturkravene. I tillegg har den fortsatt fordelene med Kärchers tørristeknologi: skånsom og ingen rester. På grunn av sin høye rengjøringsytelse er den godt egnet for bruk i industrielle miljøer.