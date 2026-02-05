Tørrisblåser IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced er den nyeste generasjonen tørrisblåsere med integrert produksjon av tørris. Høy rengjøringsytelse, ideell for industrielle anvendelser.
Tidligere var bruk av tørrisblåsemaskiner utenkelig for mindre rengjøringsoppgaver innenfor vedlikehold av maskiner eller kjøretøy, produksjonsprosesser eller klargjøring av kjøretøy, ettersom logistikken for den nødvendige tørrisen var for kostbar. Med IB 10/15 L2P Advanced, den nyeste tørrisblåseren med integrert produksjon av tørris fra flytende CO₂, er dette nå mulig, selv på komplekse konturer som fremspring, lager eller spor, og på kraftig forurensning som fastbrente inkrustasjoner. Takket være den forbedrede tørrisproduksjonsprosessen kan den nye modellen produsere enda mer tørris og levere betydelig høyere rengjøringsytelse enn forgjengeren. Den behovsbaserte produksjonen av tørris-pellets, kjent som L2P-prosessen ("Liquid to Pellet"), forblir uendret. Siden flytende CO₂ kan lagres i gassflasker for ubegrenset tid, unngås den tidkrevende prosessen med tørrislogistikk. Maskinens lave forbruk av trykkluft reduserer også betydelig infrastrukturkravene. I tillegg har den fortsatt fordelene med Kärchers tørristeknologi: skånsom og ingen rester. På grunn av sin høye rengjøringsytelse er den godt egnet for bruk i industrielle miljøer.
Egenskaper og fordeler
Innebygd varmeveksler
- Flytende CO₂ avkjøles. Dette øker effektiviteten av tørrisproduksjonen med ca. 50%
Ergonomisk blåsepistol
- Rask og enkel bytting av dyse takket være hurtigkoblinger.
- Med integrert belysning.
- Is av/på-bryteren direkte på avtrekkerpistolen.
Enkel og intuitiv å bruke
- Jettrykk, driftstid, servicetid vises på displayet.
- Tørrismengde kan justeres med en knapp.
- Integrert statusdisplay og assistansesystemer, f.eks. for kontroll av trykk.
Sikker tørrisblåsing
- CO₂ slippes ut via eksosslange.
- Sikker håndtering, ingen kontakt med tørrispellets.
- Selvlåsende pistolutløser.
Kompakt design med stor mobilitet
- Hjul og håndtak tillater mobilitet og sikker transport.
- Separat lagringsmulighet for alle komponenter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,1
|Deksel / ramme
|Deksel i rotasjonsstøpt plast
|Testet av
|CE
|Lengde på ledning (m)
|5,5
|Lufttrykk (bar/mPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luftstrøm (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Lydnivå (dB)
|95
|Tørrispellets (diameter) (mm)
|2,5
|Tørrisforbruk (kg/t)
|2 - 15
|Forbruk flytende CO2 (kg/t)
|20 - 60
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spenning (V)
|220 - 230
|Vekt uten tilbehør (kg)
|84
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|84
|Mål (L x B x H) (mm)
|898 x 565 x 935
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For rengjøring av kontrollskap, elektriske komponenter og kontrollelementer
- For rengjøring av møbeltrekk og tekstiler
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere