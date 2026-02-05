Spontan rengjøring med tørrisblåsere i maskin- eller kjøretøyvedlikehold, for rengjøring i produksjonsprosessen eller for kondisjonering av kjøretøy har vært lite tenkelig frem til nå, da tørrislogistikken har vært for kostbar for korte rengjøringsoppgaver. Nå er dette mulig med IB 10/8 L2P, verdens første tørrisblåser med integrert tørrisproduksjon laget av flytende CO₂. Takket være en innovativ løsningen produseres tørrispellets av flytende CO₂ ved behov - L2P står for "Liquid-to-Pellet" (Væske-til-pellet). Ettersom flytende CO2 kan lagres i gassflasker i praktisk talt ubegrenset tid, unngår man den vanlige tidkrevende tørrislogistikken. Det svært lave trykkluftforbruket til maskinen reduserer også infrastrukturkravene betydelig. Samtidig beholdes fordelene med Kärcher tørristeknologi. IB 10/8 L2P rengjør svær forsiktig og kan også bukes til mange rengjøringsoppgaver. Mulighetene er mange!