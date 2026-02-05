Tørrisblåser IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P er verdens første tørrisblåser med integrert tørrisproduksjon fra flytende CO₂. Perfekt for korte rengjøringsoppdrag, og helt uten komplisert logistikk.

Spontan rengjøring med tørrisblåsere i maskin- eller kjøretøyvedlikehold, for rengjøring i produksjonsprosessen eller for kondisjonering av kjøretøy har vært lite tenkelig frem til nå, da tørrislogistikken har vært for kostbar for korte rengjøringsoppgaver. Nå er dette mulig med IB 10/8 L2P, verdens første tørrisblåser med integrert tørrisproduksjon laget av flytende CO₂. Takket være en innovativ løsningen produseres tørrispellets av flytende CO₂ ved behov - L2P står for "Liquid-to-Pellet" (Væske-til-pellet). Ettersom flytende CO2 kan lagres i gassflasker i praktisk talt ubegrenset tid, unngår man den vanlige tidkrevende tørrislogistikken. Det svært lave trykkluftforbruket til maskinen reduserer også infrastrukturkravene betydelig. Samtidig beholdes fordelene med Kärcher tørristeknologi. IB 10/8 L2P rengjør svær forsiktig og kan også bukes til mange rengjøringsoppgaver. Mulighetene er mange!

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk blåsepistol
Rask og enkel bytting av dyse takket være hurtigkoblinger. Med integrert belysning. Is av/på-bryteren direkte på avtrekkerpistolen.
Enkel og intuitiv å bruke
Jettrykk, driftstid, servicetid vises på displayet. Tørrismengde kan justeres med en knapp. Integrert statusdisplay og assistansesystemer, f.eks. for kontroll av trykk.
Sikker tørrisblåsing
CO₂ slippes ut via eksosslange. Sikker håndtering, ingen kontakt med tørrispellets. Selvlåsende pistolutløser.
Kompakt design med stor mobilitet
  • Hjul og håndtak tillater mobilitet og sikker transport.
  • Separat lagringsmulighet for alle komponenter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilkoblingsbelastning (kW) 1
Deksel / ramme Deksel i rotasjonsstøpt plast
Testet av CE
Lengde på ledning (m) 5,5
Lufttrykk (bar/mPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Mengde luft Tørr og oljefri
Luftstrøm (m³/min) 0,07 - 0,8
Lydnivå (dB) 95
Tørrispellets (diameter) (mm) 2,5
Tørrisforbruk (kg/t) 2 - 8
Forbruk flytende CO2 (kg/t) 20 - 60
Antall faser (Fase/~) 1
Frekvens (Hz) 50 - 60
Spenning (V) 220 - 230
Vekt uten tilbehør (kg) 92
Vekt (med tilbehør) (kg) 103,6
Mål (L x B x H) (mm) 870 x 450 x 970

Scope of supply

  • Flatstråledyse, kort
  • Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og hurtigkupling
  • Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is eller bare luft)

Utstyr

  • Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris
  • Elektronisk kontroll

Bruksområder
  • For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
  • For rengjøring av kontrollskap, elektriske komponenter og kontrollelementer
  • For rengjøring av møbeltrekk og tekstiler
  • For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere
