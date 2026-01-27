Tørrisblåser IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 er en av de kraftigste tørrisblåsemaskinene på markedet. Den imponerer med robusthet, svært pålitelig teknologi og de beste resultatene innen rengjøring med tørrisblåsing.
Ice Blaster IB 15/120 er kraftig, robust og ekstremt pålitelig. De intelligente, detaljerte løsningene som koffertholder, tømming av is, holdebrakett og oppbevaringslommer bidrar også til det helhetlig gode inntrykket. Løsningene øker betjeningskomforten og gjør rengjøring med tørrisblåsing til en hyggeligere oppgave. Fra et teknisk ståsted ligger løsningen i detaljene. Derfor har vi gjort betydelige forbedringer for luftstrømmen i maskinen, slange, høytrykkspistol og dyse. Og resultatet: En utmerket rengjøring. På tross av størrelsen er IB 15/120 svært mobil og kan lett bæres av en person, for eksempel opp trapper. Kort sagt – tørrisblåsing på sitt beste!
Egenskaper og fordeler
Holder for munnstykkeHøytrykksdyser og -verktøy er alltid tilgjengelige på maskinen. Dyseholderen er festet til siden av maskinen for å beskytte den mot smuss.
Utmerket mobilitet.Maskinen har optimalt tyngdepunkt for frakt på ujevnt underlag. Håndtak foran og bak på maskinen gjør det enkelt å bære den i trapper.
Automatisk tømming av gjenværende tørrisFor å hindre at maskinen fryser tømmes gjenværende tørris i tanken ved å trykke på en knapp etter endt arbeid. Ingen ising på maskinen.
Tørriscontainer i glassfiber-armert plast (GAP-container)
- Optimal isolering av tørrisen.
- Ingen kondensdannelse.
- Ingen ising av maskinen.
Maskinen har effektiv luftstrømning
- Tørrisen fraktes fra maskinen til dysen uten ødeleggelser.
- Dysen gir maksimal rengjøringsytelse.
Tilkobling for jording av maskiner
- Enkel jording av dysen.
- Beskyttelse mot buedannelse fra brukeren til gjenstanden.
- Forbedret komfort på strålepistolen.
Integrert olje- og vannskiller
- Frostsikker maskin.
Detaljert pistolfeste
- Sikker oppbevaring av strålepistolen til enhver tid.
- Ideell stilling (f.eks. for å bytte munnstykker).
Integrert oppbevaringsrom for dyser og verktøy
- Alt er lett tilgjengelig direkte fra maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|0,6
|Deksel / ramme
|Rustfritt stål (1.4301)
|Lengde på ledning (m)
|7
|Lufttrykk (bar/mPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Mengde luft
|Tørr og oljefri
|Luftstrøm (m³/min)
|2 - 12
|Lydnivå (dB)
|125
|Tørriskapasitet (kg)
|40
|Tørrispellets (diameter) (mm)
|3
|Tørrisforbruk (kg/t)
|30 - 120
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spenning (V)
|220 - 240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|91
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|101,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Dysekoffert med skumplastbelegg
- Smøremiddel, dysegjenge
- Flatstråledyse
- Flatstråledyseinnsats: 8 mm
- Fastnøkkel (for skifte av dyse): 2 Stk
- Rund dyse, XL, lang
- Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og hurtigkupling
- Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is eller bare luft)
Utstyr
- Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris
- Elektronisk kontroll
- Tilkobling for jording av maskiner
- Olje- og vannskiller
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- Avgrading av plastdeler
- Rengjøring av smiverktøy
- Rengjøring av påfyllingssystemer og blandeanlegg
- Rengjøring av transportbånd, transport- og håndteringssystemer
- Rengjøring av ovner
- Rengjøring av trykkpresser og tilhørende omgivelser
- Rengjøring av treforedlingsmaskiner
- Rengjøring av generatorer, turbiner, koblingsskap og varmevekslere