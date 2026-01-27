Ice Blaster IB 15/120 er kraftig, robust og ekstremt pålitelig. De intelligente, detaljerte løsningene som koffertholder, tømming av is, holdebrakett og oppbevaringslommer bidrar også til det helhetlig gode inntrykket. Løsningene øker betjeningskomforten og gjør rengjøring med tørrisblåsing til en hyggeligere oppgave. Fra et teknisk ståsted ligger løsningen i detaljene. Derfor har vi gjort betydelige forbedringer for luftstrømmen i maskinen, slange, høytrykkspistol og dyse. Og resultatet: En utmerket rengjøring. På tross av størrelsen er IB 15/120 svært mobil og kan lett bæres av en person, for eksempel opp trapper. Kort sagt – tørrisblåsing på sitt beste!