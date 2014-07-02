Tørrisblåser IB 7/40 Advanced
Tørrisblåseren, Ice Blaster IB 7/40 Advanced, har en blåsepistol med integrert fjernkontroll og garanterer beste resultat ved rengjøring med tørris ved lavt lufttrykk.
Ice Blaster IB 7/40 Advanced har et gjennomtenkt konsept, mange smarte detaljer, pålitelig holdbarhet og komponenter av høyeste kvalitet. Den siste generasjonen med tørrisblåsere er designet for kontinuerlig industriell bruk og er svært godt utstyrt. Den leveres for eksempel som standard med en integrert jordet festereim, et isfjerningssystem som hindrer at enheten fryser etter at arbeidet er ferdig, samt en olje- og vannskiller for pålitelig drift. Luftstrømmen er optimalisert slik at den alltid leverer utmerkede rengjøringsresultater, selv ved arbeider med lavt trykk og små luftmengder (maks. 3,5 m³/min). Støyen fra maskinen reduserer samtidig til et minimum. Blåsepistolen med fjernkontroll for justering av parametre, trinnløs kontroll av trykket og isvolumet via en knapp (kan deaktiveres om ønskelig) og en logisk oppbygget skjermvsining for avlesing av driftsparametre, sørger for brukervennlig betjening. I tillegg til dette er statistiske verdier tilgjengelige, som driftstimer, gjennomsnittlig isforbruk per time eller totalt isforbruk.
Egenskaper og fordeler
Oversiktlig displayStore knapper og elektroniske kontroller gjør det lett å se innstillingsverdiene.
Automatisk tømming av gjenværende tørrisFor å hindre at maskinen fryser tømmes gjenværende tørris i tanken ved å trykke på en knapp etter endt arbeid.
Integrert olje- og vannskillerFrostsikker maskin.
Tilkobling for jording av maskiner
- Enkel jording av dysen.
- Beskyttelse mot buedannelse fra brukeren til gjenstanden.
- Forbedret komfort på strålepistolen.
Maskinen har effektiv luftstrømning
- Tørrisen fraktes fra maskinen til dysen uten ødeleggelser.
- Dysen gir maksimal rengjøringsytelse.
Utmerket mobilitet.
- Maskinen har optimalt tyngdepunkt for frakt på ujevnt underlag.
- Håndtak foran og bak på maskinen gjør det enkelt å bære den i trapper.
Tørriscontainer i glassfiber-armert plast (GAP-container)
- Optimal isolering av tørrisen.
- Ingen kondensdannelse.
- Ingen ising av maskinen.
Detaljert pistolfeste
- Sikker oppbevaring av strålepistolen til enhver tid.
- Ideell plassering (ved f.eks. fjerning av dysene).
Integrert oppbevaringsrom for dyser og verktøy
- Alt er lett tilgjengelig direkte fra maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|0,6
|Deksel / ramme
|Rustfritt stål (1.4301)
|Lengde på ledning (m)
|7
|Lufttrykk (bar/mPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Mengde luft
|Tørr og oljefri
|Luftstrøm (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Lydnivå (dB)
|99
|Tørriskapasitet (kg)
|15
|Tørrispellets (diameter) (mm)
|3
|Tørrisforbruk (kg/t)
|15 - 50
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spenning (V)
|220 - 240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|78
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|81,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Smøremiddel, dysegjenge
- Flatstråledyse
- Fastnøkkel (for skifte av dyse): 2 Stk
- Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og hurtigkupling
- Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is eller bare luft)
- Utstyrspose
Utstyr
- Pelletsdosering reguleres direkte på strålepistolen
- Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen
- Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris
- Elektronisk kontroll
- Tilkobling for jording av maskiner
- Olje- og vannskiller
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- Avgrading av plastdeler
- Rengjøring av smiverktøy
- Rengjøring av tapperier og blandeverk
- Rengjøring av transportbånd, transport- og håndteringssystemer
- Rengjøring av ovner
- Rengjøring av trykkpresser og tilhørende omgivelser
- Rengjøring av treforedlingsmaskiner
- Rengjøring av generatorer, turbiner, koblingsskap og varmevekslere