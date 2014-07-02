Ice Blaster IB 7/40 Advanced har et gjennomtenkt konsept, mange smarte detaljer, pålitelig holdbarhet og komponenter av høyeste kvalitet. Den siste generasjonen med tørrisblåsere er designet for kontinuerlig industriell bruk og er svært godt utstyrt. Den leveres for eksempel som standard med en integrert jordet festereim, et isfjerningssystem som hindrer at enheten fryser etter at arbeidet er ferdig, samt en olje- og vannskiller for pålitelig drift. Luftstrømmen er optimalisert slik at den alltid leverer utmerkede rengjøringsresultater, selv ved arbeider med lavt trykk og små luftmengder (maks. 3,5 m³/min). Støyen fra maskinen reduserer samtidig til et minimum. Blåsepistolen med fjernkontroll for justering av parametre, trinnløs kontroll av trykket og isvolumet via en knapp (kan deaktiveres om ønskelig) og en logisk oppbygget skjermvsining for avlesing av driftsparametre, sørger for brukervennlig betjening. I tillegg til dette er statistiske verdier tilgjengelige, som driftstimer, gjennomsnittlig isforbruk per time eller totalt isforbruk.