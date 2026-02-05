Kärcher KIRA B 50 rengjøringsrobot er en praktisk assistent for ethvert rengjøringsteam. Med intelligent og automatisk funksjon som kombimaskin, tar den effektivt hånd om gulvrengjøring i mellomstore til store områder med jevnt gode resultater. Dette avlaster rengjøringspersonalet, som kan fokusere på mer krevende oppgaver i stedet. Den intuitive brukerstyringen med stor berøringsskjerm gjør det enkelt å sette opp roboten - ingen spesialkunnskap påkrevd. Den valgfrie dokkingstasjonen tillater fullstendig automatisk drift, inkludert påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, skylling av tank og lading av det langvarige lithium-jern-fosfat-batteriet. Et roterende børstehode forfeier og vasker i én arbeidsoperasjon, mens sidebørsten tar hånd om og fjerner behovet for manuell kantvask. Avanserte sensorer og programvare sikrer pålitelig navigasjon, hindrer kollisjoner og unngår hindringer på en trygg måte. For dokumentasjon og overvåking sender KIRA B 50 statusmeldinger til mobiltelefonen og genererer detaljerte rengjøringsrapporter i den tilhørende nettportalen.