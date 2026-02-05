Gulvvaskemaskin KIRA B 50
Effektiv, tidsbesparende, enkel, trygg, fleksibel – og helautomatisk ved behov: Kärcher KIRA B 50 gulvvaskerobot for økonomisk rengjøring av mellomstore til store områder.
Kärcher KIRA B 50 rengjøringsrobot er en praktisk assistent for ethvert rengjøringsteam. Med intelligent og automatisk funksjon som kombimaskin, tar den effektivt hånd om gulvrengjøring i mellomstore til store områder med jevnt gode resultater. Dette avlaster rengjøringspersonalet, som kan fokusere på mer krevende oppgaver i stedet. Den intuitive brukerstyringen med stor berøringsskjerm gjør det enkelt å sette opp roboten - ingen spesialkunnskap påkrevd. Den valgfrie dokkingstasjonen tillater fullstendig automatisk drift, inkludert påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, skylling av tank og lading av det langvarige lithium-jern-fosfat-batteriet. Et roterende børstehode forfeier og vasker i én arbeidsoperasjon, mens sidebørsten tar hånd om og fjerner behovet for manuell kantvask. Avanserte sensorer og programvare sikrer pålitelig navigasjon, hindrer kollisjoner og unngår hindringer på en trygg måte. For dokumentasjon og overvåking sender KIRA B 50 statusmeldinger til mobiltelefonen og genererer detaljerte rengjøringsrapporter i den tilhørende nettportalen.
Egenskaper og fordeler
Enkel å bruke
- Tydelig oversikt gir sikker kontroll av alle enhetens funksjoner via berøringsskjermen.
- Trinn-for-trinn brukerveiledning for enkel, intuitiv betjening.
- Enkelt å sette opp og enkelt å bruke roboten uten ekspertkunnskap.
Robust og pålitelig navigasjon
- Høyytelsessensorer med 360° deteksjon av miljøet og overvåking langs sidene.
- Sikker unngåelse av kollisjoner og oversikt over hindre.
- Intelligent unnamanøvrering ved hindringer.
Dokkingstasjon (valgfri)
- Muliggjør helautomatisk drift.
- Ressurser kan etterfylles automatisk av roboten (påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, skylling av tank og lading av batteri).
- Valgfritt tilbehør; roboten kan også betjenes uten dokkingstasjonen.
Sikkerhetssertifisert
- Sikker og kontaktløs oppdagelse av hindringer, fall og mennesker.
- Sikkerhetssertifisert i henhold til IEC 63327.
- Egnet for drift i områder med mye trafikk.
Rask innlæring av autonome ruter.
- Intuitiv innlæring av rengjøringsruter.
- Teach & Repeat-funksjon for manuell innlæring av presise ruter i trange områder.
- Smart Fill-funksjon for autonom ruteplanlegging i store, åpne områder.
Intuitiv rutejustering
- Alle rengjøringsparametere kan enkelt justeres etter at ruten er opprettet.
- Opprettelse av sammenkoblede rengjøringsruter.
- Konfigurer no-go-soner, hastighetsfiltre, ikke-rengjøringssoner, signalsoner og samhandlingssoner.
Webportal
- Fjerntilgang til detaljert informasjon via Kärcher Equipment Management.
- Inkluderer rengjøringsrapporter, varsler, enhetsstatus og mer.
- Sender varsler og statusmeldinger til mobile enheter.
Integrert sidebørste
- Muliggjør grundig rengjøring helt inntil kantene.
- Fører smuss direkte inn i vaskeområdet under maskinen.
- Reduserer ekstra manuelt arbeid til et minimum.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Nominell inngangseffekt (W)
|1600
|Kraftig fremdriftsmotor (W)
|560
|Effekt, vifte (W)
|630
|Effekt, børste (W)
|600
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|550
|Børstetrykk (g/cm²)
|80
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|750
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|55 / 55
|Kjemitank (l)
|5
|Smussbeholder (l)
|2
|Teoretisk ytelse, autonom drift (m²/t)
|maks. 2365
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 1830
|Spenning (V)
|24
|Antall batterier
|2
|Batteritype
|Li-Ion
|Batterikapasitet (V/Ah)
|24 / 160
|Batteritid (t)
|ca 3,5
|Ladetid for batteri (t)
|maks. 5,2
|Hastighet, autonom (km/t)
|maks. 4,3
|Lydnivå (dB)
|69
|Minimum bredde for snuoperasjon, autonom (m)
|1,5
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 6
|Minimum bredde, autonom (m)
|min 0,9
|Vekt, tom (kg)
|228
|Vekt uten tilbehør (kg)
|225
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|238,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|249,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Batteri og lader
- Inkludert nal
- Valsebørste: 2 Stk
- Sidebørste
- Blinkende varsellampe
Utstyr
- Type sugelepper: Oljebestandig
- DOSE
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Stor berøringsskjerm med høy oppløsning
- Dokkingkompatibel
- Rullegardinstyring forberedt
- autonom rengjøring
- Automatisk forhåndsfeining
- med manuell kjøremodus
- Rampemodus
- Enkelt og intuitivt oppsett uten behov for ekspertkunnskap
- Kvalitetssensorer
- hindrings- og kollisjonsdeteksjon
- svinger automatisk i møte med hindringer
- Sikkerhetssertifisert for offentlige områder
- oppretting av rengjøringsrapporter
- Varsler på mobile enheter
- Tidsstyringsfunksjon
- Auto Fill
- Fargede lys for å vise robotens bevegelser og driftsstatus
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Kommunikasjonsgrensesnitt: VDA 5050
- Dosering av rengjøringsmiddel
Videoer
Bruksområder
- Medium til store områder
- Kan brukes der det er begrenset plass så vel som i åpne rom
- Egnet for bruk i offentlige rom
- Ideell i butikker og shoppingsentre, i helsesektoren og i det offentltige
- Kan brukes til rengjøring innen transport, industri og bygg