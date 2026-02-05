Leter du etter en økonomisk måte å øke produktiviteten på og redusere arbeidsbelastningen for rengjøringsteam? KIRA CV 50 er godkjent for bruk i offentlig sektor, med et sofistikert multisensorsystem og presis LiDAR-deteksjon av omgivelsene, er dens navigasjon og drift så pålitelig at den er sikkerhetssertifisert i henhold til IEC 63327. Den autonome KIRA CV 50 robotstøvsugeren er den perfekte løsningen. Den tar over den tidkrevende og monotone oppgaven med støvsuging, slik at de dyktige arbeiderne kan ta seg av mer komplekse rengjøringsoppgaver samtidig. For å gjøre dette kartlegger maskinen området som skal rengjøres helt autonomt og beregner en optimal og effektiv rengjøringsrute. Takket være dens kompakte design, de kraftige batteriene fra 36-volts Kärcher Battery Power+ batteriplattformen (må bestilles separat) og dens ergonomiske manøvrerbarhet, er robotstøvsugeren en ideell assistent for støvsuging av tepper og harde gulv med en arbeidsbredde på 350 millimeter – inkludert selvfølgelig under bord, i hjørner og alltid helt inntil veggen. Den tilhørende KIRA Robots-appen og en integrert skjerm gjør betjeningen ekstremt enkel, uten behov for spesialistkunnskap.