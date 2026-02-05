KIRA CV 50
KIRA CV 50 robotstøvsuger avlaster rengjøringsteamene ved å overta tidkrevende støvsuging, slik at våre dyktige medarbeider kan fokusere på mer avanserte rengjøringsoppgaver.
Leter du etter en økonomisk måte å øke produktiviteten på og redusere arbeidsbelastningen for rengjøringsteam? KIRA CV 50 er godkjent for bruk i offentlig sektor, med et sofistikert multisensorsystem og presis LiDAR-deteksjon av omgivelsene, er dens navigasjon og drift så pålitelig at den er sikkerhetssertifisert i henhold til IEC 63327. Den autonome KIRA CV 50 robotstøvsugeren er den perfekte løsningen. Den tar over den tidkrevende og monotone oppgaven med støvsuging, slik at de dyktige arbeiderne kan ta seg av mer komplekse rengjøringsoppgaver samtidig. For å gjøre dette kartlegger maskinen området som skal rengjøres helt autonomt og beregner en optimal og effektiv rengjøringsrute. Takket være dens kompakte design, de kraftige batteriene fra 36-volts Kärcher Battery Power+ batteriplattformen (må bestilles separat) og dens ergonomiske manøvrerbarhet, er robotstøvsugeren en ideell assistent for støvsuging av tepper og harde gulv med en arbeidsbredde på 350 millimeter – inkludert selvfølgelig under bord, i hjørner og alltid helt inntil veggen. Den tilhørende KIRA Robots-appen og en integrert skjerm gjør betjeningen ekstremt enkel, uten behov for spesialistkunnskap.
Egenskaper og fordeler
Kompakt design med svært lav bakkeklaringLav høyde (32 cm) gjør det enkelt å støvsuge under møbler og bord. Også egnet for bruk i trange rom takket være sitt kompakte design. Robotens kompakte design gjør det enkelt å navigere i trange områder, og den kan snu på stedet uten problemer.
KIRA Robots-appenFull åpenhet med KIRA Robots-appen, som tilbyr flåtestyring, sanntidsstatus, detaljerte rengjøringsrapporter og mye mer. Rengjøringskart og -planer kan enkelt opprettes og redigeres. Optimal nettverkskobling takket være den integrerte 4G/LTE mobil- eller trådløse nettverksforbindelsen.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformUtskiftbare batterier gir mulighet for kontinuerlig rengjøring uten ventetid under lading. Bruksområder er ikke begrenset av sted, for eksempel kan den brukes på flere etasjer. Kärcher anbefaler å bruke to utskiftbare batterier for lengre driftstid. Det er også mulig å bruke maskinen med kun ett batteri.
Enkel og intuitiv å bruke
- Alle funksjoner styres enkelt via en interaktiv berøringsskjerm med kontrollpanel.
- Klar til bruk rett ut av esken – uten behov for første konfigurasjon
Maksimal autonom effektivitet
- Bred arbeidsbredde (350 mm) gir høy effektivitet med en teoretisk arealprestasjon på 525 m²/t.
- To sidebørster for å rengjøre helt inntil kanten – slipper å gå over for hånd.
- Autonom og systematisk planlegging av rengjøringsbaner for optimal rengjøringseffektivitet.
Ergonomisk og enkel å transportere.
- Forlengbart transporthåndtak gir økt mobilitet og forbedret ergonomi.
- Enkel transport til neste brukssted eller lagringsplass.
- For ekstra bekvemmelighet kan hjulene frakobles under transport.
Robust og pålitelig navigasjon
- Langdistanse LiDAR-detektering – ideelt for bruk i store områder og i mørket.
- Pålitelig fall- og hindringsdeteksjon.
- Utstyrt med ultrasoniske sensorer for veggsporing og kollisjonsdeteksjon.
Sikkerhetssertifisert
- Utviklet for kommersielle rengjøringsoppgaver, oppfyller alle internasjonale standarder.
- Sikkerhetssertifisert i henhold til IEC 63327.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Spenning (V)
|36
|Støvsuger (hPa)
|19,3
|Luftmengde (l/s)
|16
|Lydnivå (dB)
|57
|Teoretisk ytelse, autonom drift (m²/t)
|525
|Arealytelse (m²/t)
|525
|Driftstid under normal bruk (to batterier) (min)
|140
|Driftstid i ECO!-modus (to batterier) (min)
|210
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|350
|Nominell inngangseffekt (W)
|230
|Stigningskapasitet (%)
|6
|Beholderkapasitet (l)
|4,5
|Hastighet, autonom (km/t)
|1,5
|Gjennomkjøringsbredde (mm)
|650
|Frihøyde (mm)
|320
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min/t)
|58 / 81
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|15,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|15,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- Variant: Batterier og lader er ikke inkludert
- Sidebørste: 4 Stk
- Antall børster: 1 Stk
- Startmarkeringer
- EPA-filter
Utstyr
- autonom rengjøring
- Enkelt og intuitivt oppsett uten behov for ekspertkunnskap
- hindrings- og kollisjonsdeteksjon
- Kvalitetssensorer
- svinger automatisk i møte med hindringer
- Sikkerhetssertifisert for offentlige områder
- oppretting av rengjøringsrapporter
- Varsler på mobile enheter
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- styres ved hjelp av app
Videoer
Bruksområder
- Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
- Ideal for large åpne områder som korridorer, inngangspartier eller konferanserom.
- Egnet for bruk i offentlige rom
- Kan brukes der det er begrenset plass så vel som i åpne rom
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.