Vår teppebørstesuger CVS 65/1 Bp er utstyrt med et kraftig 36-volts litium-ion-batteri som muliggjør opptil 60 minutter med svært effektiv tepperengjøring per lading. Dette tilsvarer en kapasitet på opptil 1 800 m²/t på én enkelt batterilading. Teppebørstesugeren er spesielt godt egnet for rengjøring av nålefilt og kort velour. Siden maskinens hovedbørste kan justeres optimalt til en rekke forskjellige teppetyper, er den også enkel å bruke på løkketråd-tepper og lang velour. Nøyaktig justering av innstillingene forhindrer også skade på teppene og reduserer slitasje på børstene. CVS 65/1 Bp leverer derfor allerede rengjøringsresultater som en oppreist børstetype støvsuger etter første runde med støvsuging. Takket være det lave driftsstøyet på kun 56 dB(A) er den velegnet for bruk i støysensitive områder. I tillegg har den et to-trinns HEPA-filtersystem for støvfritt arbeid, en sidebørste for rengjøring av hjørner og kanter, samt store hjul. Vennligst merk: Batterilader og batteri er ikke inkludert i leveringsomfanget.