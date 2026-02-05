Teppebørstesuger CVS 65/1 Bp

Den batteridrevne og stillegående teppebørstesugeren CVS 65/1 Bp er designet for rengjøring av middels til store teppearealer. Teppebørstene har et to-trinns filtersystem.

Vår teppebørstesuger CVS 65/1 Bp er utstyrt med et kraftig 36-volts litium-ion-batteri som muliggjør opptil 60 minutter med svært effektiv tepperengjøring per lading. Dette tilsvarer en kapasitet på opptil 1 800 m²/t på én enkelt batterilading. Teppebørstesugeren er spesielt godt egnet for rengjøring av nålefilt og kort velour. Siden maskinens hovedbørste kan justeres optimalt til en rekke forskjellige teppetyper, er den også enkel å bruke på løkketråd-tepper og lang velour. Nøyaktig justering av innstillingene forhindrer også skade på teppene og reduserer slitasje på børstene. CVS 65/1 Bp leverer derfor allerede rengjøringsresultater som en oppreist børstetype støvsuger etter første runde med støvsuging. Takket være det lave driftsstøyet på kun 56 dB(A) er den velegnet for bruk i støysensitive områder. I tillegg har den et to-trinns HEPA-filtersystem for støvfritt arbeid, en sidebørste for rengjøring av hjørner og kanter, samt store hjul. Vennligst merk: Batterilader og batteri er ikke inkludert i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Autonom batteridrift
  • Inntil 60 minutter kontinuerlig drift på fulladet batteri.
  • Integrert holder for et ekstra reservebatteri.
  • Stort, tydelig display som viser gjenstående batteritid i minutter.
To-trinns HEPA-filtersystem.
  • Automatisk forfilterrengjøring for støvfritt arbeid og fremragende resultater
  • Effektivt HEPA-filter (99,97 % @ 0,3 µm) for ren, partikkelfri avtrekksluft.
  • Filterboksen er enkel å fjerne og rengjøre.
Svært lav driftsstøy
  • Kan brukes i støysensitive områder og i arbeidstid/ åpningstid.
Utmerkede rengjøringsresultater
  • Feierullen kan justeres intuitivt med LED-display for optimalt kontakttrykk.
  • Imponerende rengjøringsresultat etter bare én runde støvsuging.
  • Valsebørsten kan justeres ved slitasje.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Arbeidsbredde (mm) 450
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 625
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1800
Støvsuger (mBar) 1
Beholderkapasitet (l) 20
Nominell inngangseffekt (W) 300
Lydnivå (dB) 56
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 36,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 43,2
Mål (L x B x H) (mm) 980 x 675 x 1070

Scope of supply

  • Tilbehørspose SC 1

Utstyr

  • Støvklasse: M
  • Automatisk rengjøring av filter.
  • Justerbar valsebørste
Bruksområder
  • Kontorbygg
  • Hoteller
  • Flyplasser
  • Ideell for vedlikeholdsrengjøring i kjøpesentre, kontorer, hoteller og flyplasser
