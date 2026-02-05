Teppebørstesuger CVS 65/1 Bp
Den batteridrevne og stillegående teppebørstesugeren CVS 65/1 Bp er designet for rengjøring av middels til store teppearealer. Teppebørstene har et to-trinns filtersystem.
Vår teppebørstesuger CVS 65/1 Bp er utstyrt med et kraftig 36-volts litium-ion-batteri som muliggjør opptil 60 minutter med svært effektiv tepperengjøring per lading. Dette tilsvarer en kapasitet på opptil 1 800 m²/t på én enkelt batterilading. Teppebørstesugeren er spesielt godt egnet for rengjøring av nålefilt og kort velour. Siden maskinens hovedbørste kan justeres optimalt til en rekke forskjellige teppetyper, er den også enkel å bruke på løkketråd-tepper og lang velour. Nøyaktig justering av innstillingene forhindrer også skade på teppene og reduserer slitasje på børstene. CVS 65/1 Bp leverer derfor allerede rengjøringsresultater som en oppreist børstetype støvsuger etter første runde med støvsuging. Takket være det lave driftsstøyet på kun 56 dB(A) er den velegnet for bruk i støysensitive områder. I tillegg har den et to-trinns HEPA-filtersystem for støvfritt arbeid, en sidebørste for rengjøring av hjørner og kanter, samt store hjul. Vennligst merk: Batterilader og batteri er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Autonom batteridrift
- Inntil 60 minutter kontinuerlig drift på fulladet batteri.
- Integrert holder for et ekstra reservebatteri.
- Stort, tydelig display som viser gjenstående batteritid i minutter.
To-trinns HEPA-filtersystem.
- Automatisk forfilterrengjøring for støvfritt arbeid og fremragende resultater
- Effektivt HEPA-filter (99,97 % @ 0,3 µm) for ren, partikkelfri avtrekksluft.
- Filterboksen er enkel å fjerne og rengjøre.
Svært lav driftsstøy
- Kan brukes i støysensitive områder og i arbeidstid/ åpningstid.
Utmerkede rengjøringsresultater
- Feierullen kan justeres intuitivt med LED-display for optimalt kontakttrykk.
- Imponerende rengjøringsresultat etter bare én runde støvsuging.
- Valsebørsten kan justeres ved slitasje.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Arbeidsbredde (mm)
|450
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|625
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1800
|Støvsuger (mBar)
|1
|Beholderkapasitet (l)
|20
|Nominell inngangseffekt (W)
|300
|Lydnivå (dB)
|56
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|36,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|43,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Tilbehørspose SC 1
Utstyr
- Støvklasse: M
- Automatisk rengjøring av filter.
- Justerbar valsebørste
Videoer
Bruksområder
- Kontorbygg
- Hoteller
- Flyplasser
- Ideell for vedlikeholdsrengjøring i kjøpesentre, kontorer, hoteller og flyplasser