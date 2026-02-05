Med vår opprettstående teppebørstesuger CV 48/2 Adv er du optimalt posisjonert for intensive rengjøringsoppgaver innen detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen, kontorer, offentlige bygg eller utstillingslokaler. Maskinens ekstra store arbeidsbredde muliggjør effektiv, rask og grundig rengjøring av store arealer. Integrert tilbehør direkte på maskinen sørger for at også kanter eller små kriker og kroker kan rengjøres effektivt, mens en optisk børstejusteringshjelp sikrer at børstens høyde og fiberhøyde er nøyaktig tilpasset. Smarte løsninger som hurtigskiftsystemet for den slitesterke Gleitflex-strømkabelen, verktøyfritt børstebytte eller det patenterte fjerningssystemet for nesten støvfritt bytte av de ekstremt rivefaste fleecefilterposene, understreker brukervennligheten til denne svært enkle maskinen. CV 48/2 Adv imponerer også med ergonomiske funksjoner. For eksempel bidrar den lave vekten til lange arbeidsøkter uten unødig anstrengelse, noe som fremmer en mer komfortabel arbeidsopplevelse.