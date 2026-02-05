Teppebørstesuger CV 48/2 Adv
Svært brukervennlig teppebørstesuger med 2 stk. børstemotorer, 480 mm arbeidsbredde, fleksibel avtakbar sugeslange, ergonomisk justerbart håndtak, og tre-trinns filtersystem m.m.
Med vår opprettstående teppebørstesuger CV 48/2 Adv er du optimalt posisjonert for intensive rengjøringsoppgaver innen detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen, kontorer, offentlige bygg eller utstillingslokaler. Maskinens ekstra store arbeidsbredde muliggjør effektiv, rask og grundig rengjøring av store arealer. Integrert tilbehør direkte på maskinen sørger for at også kanter eller små kriker og kroker kan rengjøres effektivt, mens en optisk børstejusteringshjelp sikrer at børstens høyde og fiberhøyde er nøyaktig tilpasset. Smarte løsninger som hurtigskiftsystemet for den slitesterke Gleitflex-strømkabelen, verktøyfritt børstebytte eller det patenterte fjerningssystemet for nesten støvfritt bytte av de ekstremt rivefaste fleecefilterposene, understreker brukervennligheten til denne svært enkle maskinen. CV 48/2 Adv imponerer også med ergonomiske funksjoner. For eksempel bidrar den lave vekten til lange arbeidsøkter uten unødig anstrengelse, noe som fremmer en mer komfortabel arbeidsopplevelse.
Egenskaper og fordeler
LysindikatorVisuell indikasjon for justering av valsebørstehøyde Valsebørsten kan justeres til ulike teppehøyder. Optimalisert justering av valsebørstehøyden sikrer optimale rengjøringsresultater.
Hurtigskiftsystem for Glideflex-strømkabelRobust og brukervennlig strømkabel Det er enkelt å bytte og krever ingen forkunnskaper. Sparer tid og reduserer servicekostnader.
Fleksibelt rengjøringsalternativAvtakbar og fleksibel korrugert sugeslange. Kan fjernes raskt for enkelt fjerning av blokkeringer.
Utskifting av børste uten verktøy
- Raskt bytte av valsebørste uten behov for bruk av verktøy.
- Sparer tid og reduserer servicekostnader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbeidsbredde (cm)
|48
|Støvsuger (mBar/hPa)
|200 / 20
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|5,5
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|65
|Effekt, børste (W)
|150
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Avtakbar sugeslange
- Korrugert sugeslange
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Standard børstevalse: 1 Stk
Utstyr
- Tilstandsindikator for filter
- Strømkabel som kan kobles til: Fleksibel
- Håndtak
- Høydejusterbart håndtak
Videoer
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.