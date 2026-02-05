Teppebørstesuger CV 60/1 RS Bp Pack

Multistøvsuger med 60 cm arbeidsbredde: CV 60/1 RS Bp Pack er en stående teppebørstesuger designet for tekstilgulv og harde gulv. Pakken inneholder et HEPA 13-Filter, et sett med håndholdt sugesett, batteri og batterilader.

Oppreist mot støv og skitt: Takket være to kontraroterende valser og den praktiske sidebørsten, gjør den fleksible, oppreiste teppebørstesugeren CV 60/1 RS Bp Pack rengjøring av tekstilgulv og harde overflater raskt og effektivt. For støvsuging av mindre områder, under møbler eller i hjørner, integrerer maskinen en uttrekkbar sugeslange med sugeslange, samt et kombigulvmunnstykke og små munnstykker som standard. Med HEPA 13-filterposer og eksosfiltre inkludert i leveringsomfanget, i tillegg til batteri og batterilader, er CV 60/1 RS Bp Pack klar til bruk umiddelbart.

Egenskaper og fordeler
Motroterende valsebørster,
  • Kan brukes på alle tekstilgulv og harde gulvbelegg.
HEPA 13 filter
  • HEPA 13 filtre og filterposer renser effektivt utluften og sikrer høy brukersikkerhet.HEPA 13 filtre og filterposer renser effektivt utluften og sikrer høy brukersikkerhet.
Sugerør med ekstra lang slange
  • Sugeslange med en ekstra lang og ytterligere forlengbar slange for enkel rengjøring av vanskelige områder, som for eksempel hjørner, trapper og under møbler.
Kraftig og holdbar elektrisk motor
  • Kraftig drift for en sterk ytelse selv på ramper med en helning på opptil 10%, høyt piletepper og myke harde gulv.
Kompakt design
  • Svært manøvrerbar.
  • Enkel transport i heiser muliggjør bruk selv i fleretasjes bygninger.
Raskt og enkelt vedlikehold
  • Filterposene er lette å bytte ut.
  • God tilgjengelighet til alle service-relevante punkter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 36
Frekvens (Hz) 50 / 60
Arbeidsbredde (mm) 600
Støvsuger (hPa/mBar) 11,7 / 117
Luftmengde (l/t) 33,98
Nominell effekt (W) 1620
Standard nominell bredde ( ) DN 32
Lydnivå (dB) 68
Effekt, børste (W) 373
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 187
Vekt inkludert emballasje (kg) 323,6
Mål (L x B x H) (mm) 1241 x 787 x 1316

Scope of supply

  • Fugemunnstykke
  • Avtakbar sugeslange
  • Antall filterposer: 5 Stk
  • Standard børstevalse: 2 Stk

Utstyr

  • Beskyttelsesklasse: II
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter

Videoer

Bruksområder
  • Tekstilgulv
  • Harde gulv
  • Håndstøvsugersett for steder som er vanskelige å nå.
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.