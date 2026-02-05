Teppebørstesuger CV 60/1 RS Bp Pack
Multistøvsuger med 60 cm arbeidsbredde: CV 60/1 RS Bp Pack er en stående teppebørstesuger designet for tekstilgulv og harde gulv. Pakken inneholder et HEPA 13-Filter, et sett med håndholdt sugesett, batteri og batterilader.
Oppreist mot støv og skitt: Takket være to kontraroterende valser og den praktiske sidebørsten, gjør den fleksible, oppreiste teppebørstesugeren CV 60/1 RS Bp Pack rengjøring av tekstilgulv og harde overflater raskt og effektivt. For støvsuging av mindre områder, under møbler eller i hjørner, integrerer maskinen en uttrekkbar sugeslange med sugeslange, samt et kombigulvmunnstykke og små munnstykker som standard. Med HEPA 13-filterposer og eksosfiltre inkludert i leveringsomfanget, i tillegg til batteri og batterilader, er CV 60/1 RS Bp Pack klar til bruk umiddelbart.
Egenskaper og fordeler
Motroterende valsebørster,
- Kan brukes på alle tekstilgulv og harde gulvbelegg.
HEPA 13 filter
- HEPA 13 filtre og filterposer renser effektivt utluften og sikrer høy brukersikkerhet.
Sugerør med ekstra lang slange
- Sugeslange med en ekstra lang og ytterligere forlengbar slange for enkel rengjøring av vanskelige områder, som for eksempel hjørner, trapper og under møbler.
Kraftig og holdbar elektrisk motor
- Kraftig drift for en sterk ytelse selv på ramper med en helning på opptil 10%, høyt piletepper og myke harde gulv.
Kompakt design
- Svært manøvrerbar.
- Enkel transport i heiser muliggjør bruk selv i fleretasjes bygninger.
Raskt og enkelt vedlikehold
- Filterposene er lette å bytte ut.
- God tilgjengelighet til alle service-relevante punkter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|36
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbeidsbredde (mm)
|600
|Støvsuger (hPa/mBar)
|11,7 / 117
|Luftmengde (l/t)
|33,98
|Nominell effekt (W)
|1620
|Standard nominell bredde ( )
|DN 32
|Lydnivå (dB)
|68
|Effekt, børste (W)
|373
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|187
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|323,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Scope of supply
- Fugemunnstykke
- Avtakbar sugeslange
- Antall filterposer: 5 Stk
- Standard børstevalse: 2 Stk
Utstyr
- Beskyttelsesklasse: II
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
Videoer
Bruksområder
- Tekstilgulv
- Harde gulv
- Håndstøvsugersett for steder som er vanskelige å nå.
Tilbehør
