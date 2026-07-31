Profesjonell støvsuger T 10/1

Ultrastille, slitesterk og bærekraftig: T 10/1 tørrstøvsugeren laget av 45 % resirkulert materiale¹⁾ tilbyr utmerket sugekraft og et ergonomisk, brukervennlig design.

T 10/1 tørrstøvsugeren fra Kärcher består av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, som sparer ressurser og sparer energi under produksjonsprosessen. Den imponerer med førsteklasses sugekraft, bærekraft, robusthet og et enestående pris-ytelse-forhold. Til tross for sin høye sugekraft, opererer T 10/1 på bare 52 dB(A) og er derfor ultra-stille, slik at den kan brukes uten problemer til rengjøring på dagtid og i støyfølsomme områder. Den kompakte maskinen tilbyr et praktisk, sammenleggbart bærehåndtak for ergonomisk transport. T 10/1 er vippesikker og manøvrerbar. Beholdervolumet til støvsugeren er 10 liter. Dens holdbarhet og robusthet er tydelig i funksjoner som deksel, motor, støtfanger og store hjul. Fugemunnstykket som er inkludert i leveringsomfanget kan oppbevares i det integrerte tilbehørsoppbevaret på T 10/1, og er derfor alltid innen rekkevidde. Et svært effektivt HEPA 14-filter kan kjøpes som ekstrautstyr.

Egenskaper og fordeler
Profesjonell støvsuger T 10/1: Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innhold
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innhold
Produksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Profesjonell støvsuger T 10/1: Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)
Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Profesjonell støvsuger T 10/1: Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
  • Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
  • Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
  • Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
  • Strømkabelen kan lagres på kort tid.
  • Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
  • Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
  • Uanstrengt transport, selv med én hånd.
  • Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
  • Stor av/på-knapp.
  • Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
  • Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Et svært effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som tilvalg.
  • For de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder.
  • Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
  • Slitesterk, robust og bærekraftig.
  • Laget av fleece.
  • Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Fugemunnstykket kan enkelt oppbevares i maskinhodet.
  • Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
  • Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Støvsuger (mBar/kPa) 185 / 18
Luftmengde (l/s) 40
Nominell effekt (W) 585
Beholderkapasitet (l) 10
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 12
Lydnivå (dB) 52
Vekt uten tilbehør (kg) 6,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,8
Mål (L x B x H) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2 m
  • Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 505 mm
  • Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
  • Gulvmunnstykke med pedal
  • Fugemunnstykke
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Motorbeskyttelsesfilter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Utstyr

  • Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
  • Smart kabeloppbevaringssystem
  • Strømkabel som kan kobles til: Standard
  • Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
  • Parkeringposisjon for gulvmunnstykke
  • Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Profesjonell støvsuger T 10/1
Profesjonell støvsuger T 10/1
Profesjonell støvsuger T 10/1

Videoer

Bruksområder
  • Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
  • Harde gulv
  • Teppebelagte gulv
  • Rengjøring på dagtid
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.