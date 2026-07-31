T 10/1 tørrstøvsugeren fra Kärcher består av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, som sparer ressurser og sparer energi under produksjonsprosessen. Den imponerer med førsteklasses sugekraft, bærekraft, robusthet og et enestående pris-ytelse-forhold. Til tross for sin høye sugekraft, opererer T 10/1 på bare 52 dB(A) og er derfor ultra-stille, slik at den kan brukes uten problemer til rengjøring på dagtid og i støyfølsomme områder. Den kompakte maskinen tilbyr et praktisk, sammenleggbart bærehåndtak for ergonomisk transport. T 10/1 er vippesikker og manøvrerbar. Beholdervolumet til støvsugeren er 10 liter. Dens holdbarhet og robusthet er tydelig i funksjoner som deksel, motor, støtfanger og store hjul. Fugemunnstykket som er inkludert i leveringsomfanget kan oppbevares i det integrerte tilbehørsoppbevaret på T 10/1, og er derfor alltid innen rekkevidde. Et svært effektivt HEPA 14-filter kan kjøpes som ekstrautstyr.