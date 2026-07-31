Profesjonell støvsuger T 10/1
Ultrastille, slitesterk og bærekraftig: T 10/1 tørrstøvsugeren laget av 45 % resirkulert materiale¹⁾ tilbyr utmerket sugekraft og et ergonomisk, brukervennlig design.
T 10/1 tørrstøvsugeren fra Kärcher består av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, som sparer ressurser og sparer energi under produksjonsprosessen. Den imponerer med førsteklasses sugekraft, bærekraft, robusthet og et enestående pris-ytelse-forhold. Til tross for sin høye sugekraft, opererer T 10/1 på bare 52 dB(A) og er derfor ultra-stille, slik at den kan brukes uten problemer til rengjøring på dagtid og i støyfølsomme områder. Den kompakte maskinen tilbyr et praktisk, sammenleggbart bærehåndtak for ergonomisk transport. T 10/1 er vippesikker og manøvrerbar. Beholdervolumet til støvsugeren er 10 liter. Dens holdbarhet og robusthet er tydelig i funksjoner som deksel, motor, støtfanger og store hjul. Fugemunnstykket som er inkludert i leveringsomfanget kan oppbevares i det integrerte tilbehørsoppbevaret på T 10/1, og er derfor alltid innen rekkevidde. Et svært effektivt HEPA 14-filter kan kjøpes som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Et svært effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som tilvalg.
- For de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder.
- Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Fugemunnstykket kan enkelt oppbevares i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|10
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Parkeringposisjon for gulvmunnstykke
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
Tilbehør
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