Profesjonell støvsuger T 10/1 Adv
Den ultrastille og robuste T 10/1 Adv tørrstøvsugeren er bærekraftig produsert av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og tilbyr enestående sugekraft, ergonomisk design og et utvalg av tilbehør.
Vår T 10/1 Adv tørrstøvsuger er preget av bærekraft, førsteklasses sugekraft, holdbarhet, et omfattende utvalg av tilbehør og et imponerende pris-ytelse-forhold. Takket være innholdet på 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, spares ressursene og energibehovet reduseres helt fra starten. Siden T 10/1 Adv er ekstremt stillegående på bare 52 dB(A) med høy sugekraft, er den enestående egnet til rengjøring på dagtid og støyfølsomme steder. Den er kompakt, vippesikker og manøvrerbar, og har et beholdervolum på 10 liter. Støvsugeren kan transporteres ergonomisk takket være det praktiske, sammenleggbare bærehåndtaket. Videre er den slitesterk og robust, som deksel, hus, støtfanger og store hjul. Fugemunnstykket og møbelmunnstykket er inkludert og kan alltid oppbevares innen rekkevidde på selve T 10/1 Adv. Spesielt omfattende tilbehør er inkludert i leveringsomfanget til T 10/1 Adv: sugeslange, antistatisk bend, lett høydejusterbart teleskopisk sugerør laget av aluminium, omskiftbart gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- fugemunnstykke og møbelmunnstykke: lagret i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|10
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 370
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
Tilbehør
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