Profesjonell støvsuger T 10/1 Adv HEPA
Robust, ultrastille og med hygiene i fokus: T 10/1 Adv HEPA består av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og tilbyr et effektivt HEPA 14-filter og et utvalg av tilbehør i tillegg til høy sugekraft.
T 10/1 Adv HEPA tørrstøvsugeren garanterer de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder takket være HEPA 14-filteret, og står for bærekraft og utmerket sugekraft. Den har også imponerende robusthet, et omfattende utvalg av tilbehør og et utmerket pris/ytelse-forhold. Det 45 prosenten resirkulerte materialet¹⁾ som brukes i produksjonen sparer ressurser. T 10/1 Adv HEPA kjennetegnes ved sin ultra-stille drift (52 dB[A]), og kan derfor brukes til rengjøring på dagtid og på støyfølsomme steder. Denne støvsugeren er manøvrerbar og vippesikker, med en beholderkapasitet på 10 liter. Den har et praktisk bærehåndtak med foldefunksjon, som muliggjør ergonomisk transport. Den er også slitesterk og robust, som deksel, hus, støtfanger og store hjul. Et fugemunnstykke og et møbelmunnstykke er inkludert i leveringsomfanget og kan oppbevares sammen med støvsugeren for enkel tilgang når som helst. Leveringsomfanget til T 10/1 Adv HEPA inkluderer et bredt spekter av tilbehør: sugeslange, antistatisk bend, lettvekts- og høydejusterbart teleskopisk sugerør (aluminium), byttbar gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke, møbelmunnstykke og HEPA 14-filter.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Svært effektivt HEPA 14-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder. Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
- Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen.
- Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak.
- Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- fugemunnstykke og møbelmunnstykke: lagret i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|10
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
Tilbehør
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