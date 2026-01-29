Takket være HEPA 14-filteret med filtrerings- og utskillingsgrad på 99,995 prosent, oppfyller også tørrstøvsugeren vår, T 11/1 Classic HEPA, sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder, slik som sykehus og legepraksiser. Filteret holder tilbake selv små partikler som virus, aerosoler og bakterier i området på bare noen få mikrometer og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822/2009. Den robuste, svært holdbare og dermed ekstremt økonomiske støvsugeren genererer en sugekraft på 235 mbar / 23,5 kpa fra en effekt på 850 W, noe som garanterer suverene støvsugeresultater med et svært lavt støynivå på bare 61 dB(A). Støvsugeren kan også brukes uten problem når som helst på dagen på steder hvor støy må unngås. Med et beholdervolum på 11 liter, en vekt på bare 4,2 kg, et praktisk bærehåndtak og den ergonomiske bøyningen, er den veltesikre tørrstøvsugeren, T 11/1 Classic HEPA, svært kompakt, lett å transportere og gjør det mulig å arbeide kontinuerlig over tid uten å bli sliten. Tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke kan lagres komfortabelt på støvsugeren. Det følger også med en fleecefilterpose.