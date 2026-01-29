Profesjonell støvsuger T 11/1 Classic HEPA
Hygienisk og økonomisk: Støvsugeren, T 11/1 Classic HEPA, imponerer med høy sugekraft, HEPA 14-filter, lav vekt og et utmerket forhold mellom pris og ytelse.
Takket være HEPA 14-filteret med filtrerings- og utskillingsgrad på 99,995 prosent, oppfyller også tørrstøvsugeren vår, T 11/1 Classic HEPA, sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder, slik som sykehus og legepraksiser. Filteret holder tilbake selv små partikler som virus, aerosoler og bakterier i området på bare noen få mikrometer og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822/2009. Den robuste, svært holdbare og dermed ekstremt økonomiske støvsugeren genererer en sugekraft på 235 mbar / 23,5 kpa fra en effekt på 850 W, noe som garanterer suverene støvsugeresultater med et svært lavt støynivå på bare 61 dB(A). Støvsugeren kan også brukes uten problem når som helst på dagen på steder hvor støy må unngås. Med et beholdervolum på 11 liter, en vekt på bare 4,2 kg, et praktisk bærehåndtak og den ergonomiske bøyningen, er den veltesikre tørrstøvsugeren, T 11/1 Classic HEPA, svært kompakt, lett å transportere og gjør det mulig å arbeide kontinuerlig over tid uten å bli sliten. Tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke kan lagres komfortabelt på støvsugeren. Det følger også med en fleecefilterpose.
Egenskaper og fordeler
Svært effektivt HEPA 14-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk følsomme områder. Høy filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995 % holder tilbake små partikler. Sertifisert i samsvar med standarden DIN EN 1822:2019.
Lav vekt.Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn. Lavere vekt med identisk beholdervolum sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
Svært lav arbeidsstøy på bare 61 dB(A)Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøy beskytter brukeren.
Slitesterk og robust maskindesign
- Enkel og komfortabel å transportere og lagre.
- Den robuste støtfangeren beskytter maskinen mot slag og støt.
- Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (Fase/~/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|11
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|61
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast
- Ledningskrok
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Allsidig og kan brukes på steder med høye hygieniske krav
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
- Helsesektoren
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.