Profesjonell støvsuger T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Bærekraftig, robust og slitesterk: T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition tørrstøvsuger i svart er laget av 60 % resirkulert materiale¹⁾ og leverer fortsatt imponerende høy sugekraft.
Kärchers 90-årsjubileum: Bærekraftig, kraftig og brukervennlig – T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition. Den svarte T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition imponerer med bærekraft, kraftig sugeevne, robusthet og eksepsjonell valuta for pengene. Ved å bruke 60 % resirkulert materiale¹⁾ i produksjonen reduseres forbruket av råvarer og energi betraktelig – uten at det går på bekostning av ytelsen. Med en effekt på 850 watt og et vakuum på 235 millibar (23,5 kPa) leverer støvsugeren svært gode rengjøringsresultater. Den lave driftsstøyen på kun 61 dB(A) gjør den ideell for bruk i støyfølsomme miljøer. Den kompakte og vippesikre designen, kombinert med et praktisk bærehåndtak og ergonomisk bøy, gjør den enkel å transportere og bruke over lengre perioder uten 3tthet. Med et beholdervolum på 11 liter og en vekt på bare 4 kg, er den lett, men effektiv. For ekstra bekvemmelighet kan tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke oppbevares direkte på maskinen. I tillegg medfølger ti fleecefilterposer i jubileumspakken.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og innovativ design med 60 % resirkulerte materialer.
Lav vekt.
Svært lav arbeidsstøy på bare 61 dB(A)
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Ledningskrok
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|11
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|61
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 10 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Ledningskrok
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Bruksområder
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
- Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
Tilbehør
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