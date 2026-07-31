Profesjonell støvsuger T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robust og miljøvennlig: T 11/1 Classic Adv Re!Plast er laget av 60 % resirkulert materiale og med sterk sugekraft. Leveres med 12 meter strømledning med plugg.¹⁾
Tørrstøvsugeren T 11/1 Classic Adv Re!Plast fra Kärcher imponerer med sin førsteklasses sugekraft, robusthet og utmerkede forhold mellom pris og ytelse. Takket være et innhold av 60 prosent resirkulert materiale¹⁾, spares ressurser helt fra starten av og energibehovet reduseres. Til tross for den høye sugekraften, har maskinen et lavt støynivå på bare 61 dB(A), noe som gjør den perfekt for støyfølsomme steder. Støvsugeren har et kompakt design og er vippesikker, har et beholdervolum på 11 liter, veier bare 4 kilogram og er utstyrt med et ergonomisk bærehåndtak og bøye. Dette muliggjør lange, tretthetsfrie arbeidsperioder og komfortabel transport. Den 12 meter lange strømledningen kan enkelt byttes ut av brukeren når som helst. Det er en spesiell oppbevaringsenhet på selve støvsugeren for tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke. Leveringsomfanget inkluderer også en fleecefilterpose.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og innovativ design med 60 % resirkulerte materialer.
Lav vekt.
Strømkabel som kan kobles til
Lav driftstøy på kun 61 dB(A).
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Ledningskrok
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|11
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|61
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Ledningskrok
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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